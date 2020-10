Αντρας κρεμάστηκε από τον 16ο όροφο του Πύργου Τραμπ στο Σικάγο και απειλεί να πέσει στο κενό αν δεν μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οπως φαίνεται από τις εικόνες, βρίσκεται κρεμασμένος με σκοινί για πάνω από τρεις ώρες και ισχυρίζεται πως θα το κόψει, αν δεν επικοινωνήσει με τον αμερικανό πρόεδρο.

«Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να διαμαρτυρηθώ», αναφέρει ο ίδιος σε μήνυμά του.

BREAKING: Man dangling from Chicago’s Trump Tower for over 2 hours, demanding to speak to President Trump — releases message: pic.twitter.com/pjVU7SFpjh

— SV News🚨 (@SVNewsAlerts) October 19, 2020