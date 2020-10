Τι συμβαίνει με την υγεία του

Σάλο έχει προκαλέσει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να βγει από το νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου νοσηλεύεται με Covid-19, για να κάνει… βόλτα με το αυτοκίνητο, μία κίνηση που δείχνει ότι ακόμα και τώρα που νοσεί ο ίδιος με κοροναϊό, δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα ούτε παίρνει στα σοβαρά την πανδημία.

Ο Τραμπ έβαλε για άλλη μια φορά το πολιτικό του προφίλ και την προεκλογική του καμπάνια πάνω από την πανδημία: έστησε για άλλη μια φορά ένα σόου, με όλον τον πλανήτη να το βλέπει να περπατά, να επιβιβάζεται στο τεθωρακισμένο όχημά του και να χαιρετά από το παράθυρο τους υποστηρικτές του που ανέμιζαν σημαιάκια με το όνομά του έξω από το νοσοκομείο.

President Trump looks to be in great health! pic.twitter.com/f1rMfs8Ets — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) October 5, 2020

Δείχνοντας ότι είναι υπεράνω των περιοριστικών μέτρων και των οδηγιών της ίδιας του της κυβέρνησης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν καταλαβαίνει πόσο επικίνδυνος είναι ο κοροναϊός, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ίδια την υγεία του όσο και αυτήν των πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας που τον συνόδευσαν στη βόλτα του. Ενδεικτικό της προετοιμασίας και της μελέτης που είχε γίνει πίσω από αυτή τη βόλτα είναι το γεγονός ότι ο οδηγός του Τραμπ ήταν κυριολεκτικά ντυμένος σαν διαστημάνθρωπος: φορούσε πλήρες ιατρικό εξοπλισμό, αναπνευστήρα και ασπίδα προσώπου.

Την ίδια ώρα, το επιτελείο του δίνει αντιφατικά μηνύματα για την υγεία του, δημιουργώντας ανησυχία και εκνευρισμό στα ΜΜΕ και τους πολίτες. Ο Λευκός Οίκος έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία προπαγάνδας, καθώς προσπαθεί να δείξει ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει στωικά την ασθένειά του και η κατάστασή του δεν είναι τόσο σοβαρή. Ωστόσο, τόσο τα λόγια του γιατρού όσο και του επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου δείχνουν ότι η υγεία του Αμερικανού ηγέτη δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τη νόσο Covid-19.

«Απίστευτη ανευθυνότητα»: Οργή για τη βόλτα – σόου του Τραμπ

Δριμύτατες επικρίσεις για τη σκληρή μάχη που δίνει, όχι με τον Covid-19 αλλά για να πείσει τους πάντες ότι ξεπέρασε τη νόσο σαν να ήταν ένα κοινό κρυολόγημα, δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται στην ομάδα που φροντίζει τον Τραμπ, έριξε τα «πυρά» του για τη βόλτα του Τραμπ με το αυτοκίνητο.

«Όσοι ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αυτής της εντελώς αχρείαστης βόλτας πρέπει να μπουν σε καραντίνα για 14 μέρες. Μπορεί να αρρωστήσουν. Μπορεί να πεθάνουν. Για πολιτικό θέατρο. Με εντολή Τραμπ έβαλαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Είναι τρέλα», έγραψε ο δρ. Τζέιμς Φίλιπς στο Twitter.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Και πρόσθεσε: «Το προεδρικό SUV δεν είναι απλά αλεξίσφαιρο, αλλά είναι προστατευμένο και για χημική επίθεση. Ο κίνδυνος διασποράς του κοροναϊού μέσα σε αυτό το όχημα είναι εξαιρετικά υψηλός. Απίστευτη ανευθυνότητα. Οι σκέψεις μου είναι με τη Μυστική Υπηρεσία που αναγκάστηκε να υποστεί αυτό το παιχνίδι».

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Όπως σχολιάζει το CNN, κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο Τραμπ δημιούργησε μια άλλη πραγματικότητα σχετικά με τους κινδύνους της ασθένειας: τα έβαλε με τους επιστήμονες, αμφισβήτησε τη χρησιμότητα της μάσκας και διέσπειρε ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο τον ιό. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κυριολεκτικά έπαιξε με την ίδια του την τύχη, επιβάλλοντας στο επιτελείο του να μη φορά μάσκες και μαζεύοντας τους υποστηρικτές του σε προεκλογικές εκδηλώσεις όπου δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας.

Μπορεί ο ίδιος από τη στιγμή που αρρώστησε να άρχισε να φορά μάσκα – καλώντας μάλιστα και τους Αμερικανούς να κάνουν το ίδιο – και να άρχισε να αποκαλεί τον «κινεζικό ιό» με το κανονικό του όνομα, αλλά η στάση του απέναντι στη πανδημία δείχνει ότι ακόμα δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα για αυτήν.

«Έμαθα πολλά για την COVID, έμαθα βιώνοντας την εμπειρία ο ίδιος, είναι σχολείο ζωής», ανέφερε ο Τραμπ σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του από το υπερπολυτελές δωμάτιο του στο νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, με τους γιατρούς στο πλάι του 24 ώρες το 24ωρο και πειραματικές θεραπείες στη διάθεσή του, την ώρα που τα κρούσματα στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια και οι θάνατοι ανέρχονται σε 214.611.

Η σύγχυση με την κατάσταση της υγείας του και το «παιχνίδι» του Λευκού Οίκου

Η κατάσταση της υγείας του προέδρου των ΗΠΑ είναι ένα πραγματικό ερωτηματικό. Oι γιατροί του νοσοκομείου υποστηρίζουν ότι η κατάσταση του είναι βελτιωμένη και πως θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

Ωστόσο, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, δρ. Σον Κόνλεϊ, έδωσε άθελά του μια διαφορετική εικόνα, μπερδεύοντας τα ΜΜΕ με τις αντιφατικές του δηλώσεις και εξοργίζοντας – κατά πληροφορίες – τον ίδιο τον Τραμπ.

Προχωρώντας σε μια θεαματική αναστροφή απ’ όσα δήλωσε το Σάββατο, ο Σον Κόνλεϊ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ πράγματι χρειάστηκε οξυγόνο την Παρασκευή για μία ώρα στον Λευκό Οίκο, στοιχείο που θεωρήθηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό και οδήγησε στη λήψη της απόφασης να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Tα αντιφατικά μηνύματα για την υγεία του Τραμπ και οι μισές αλήθειες από τον Λευκό Οίκο απλά υπογραμμίζουν την ανικανότητα του κυβερνητικού επιτελείου να κατανοήσει τη σημασία ενός ξεκάθαρου μηνύματος για την υγεία του προέδρου – ένα μήνυμα που θα κερδίσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Δρ. Κόνλεϊ ανακοίνωσε εξάλλου ότι το Σάββατο «το πρωί» υπήρξε άλλο ένα συμβάν, η πτώση του επιπέδου του οξυγόνου στον οργανισμό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης ήταν στο 93, δύο μονάδες κάτω από τη φυσιολογική τιμή του 95.

Επίσης το Σάββατο, οι γιατροί χορήγησαν στον Τραμπ ακόμα ένα φάρμακο — το τρίτο με βάση όσα είναι γνωστά —, δεξαμεθαζόνη, κορτικοειδές αποτελεσματικό σε βαριές περιπτώσεις της COVID-19, πέραν της ρεμδεσιβίρης και του πειραματικού κοκτέιλ της εταιρείας Regeneron που του χορηγούν από την Παρασκευή.

Δημοσκόπηση «καίει» τον Τραμπ

Η ασθένεια του Τραμπ σίγουρα έφερε τα πάνω – κάτω στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, καθώς σίγουρα πλέον έχει δημιουργηθεί και ένα κύμα συμπάθειας προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται οι κινήσεις του ίδιου και του επιτελείου του δεν πείθουν τους πολίτες: ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπολείπεται του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις.

Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή δείχνει πως ο Μπάιντεν έχει ένα προβάδισμα δέκα μονάδων έναντι του Τραμπ σε εθνικό επίπεδο, λίγο ευρύτερο από εκείνο που είχε τους τελευταίους δύο μήνες.

Περίπου το 65% των Αμερικανών δήλωσαν πως ο Τραμπ πιθανόν να μην είχε μολυνθεί αν είχε πάρει τον ιό πιο σοβαρά — μια άποψη που υποστήριξαν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση. Περίπου το 55% δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ έλεγε την αλήθεια για τον ιό.