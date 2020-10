Η προεδρία του Τραμπ έχει σημαδευτεί από τις αναρτήσεις του στο Twitter, καμία ανάρτησή του όμως δεν είχε τέτοιο αντίκτυπο, αντίστοιχο πτώσης μετεωρίτη, όσο η ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή το πρωί:

«Η Πρώτη Κυρία κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κοροναϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020