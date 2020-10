ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους για τους ομίλους του Europa League.

Επιπλέον, γνωστά έγιναν στην κλήρωση της Νιόν και τα υπόλοιπα γκρουπ της διοργάνωσης. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου, με τη φάση των ομίλων να ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των αγώνων αναμένεται να ανακοινωθεί το απόγευμα της Παρασκευής (2/10).

1ος Όμιλος: Ρόμα, Γιάνγκ Μπόις, Κλουζ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας

2ος Όμιλος: Άρσεναλ, Ραπίντ Βιέννης, Μόλντε, Ντάνταλκ

3ος Όμιλος: Λεβερκούζεν, Σλάβια Πράγας, Χάποελ Μπερ Σεβά, Νις

4ος Όμιλος: Μπενφίκα, Σταντάρ Λιέγης, Ρέιντζερς, Λεχ Πόζναν

5ος Όμιλος: Αϊντχόφεν, ΠΑΟΚ, Γρανάδα, Ομόνοια

6ος Όμιλος: Νάπολι, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αλκμάαρ, Ριέκκα

7ος Όμιλος: Μπράγκα, Λέστερ, ΑΕΚ, Ζόρια

8ος Όμιλος: Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Μίλαν, Λιλ

9ος Όμιλος: Βιγιαρεάλ, Καραμπάγκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιβασπόρ

10ος Όμιλος: Τότεναμ, Λουντογκόρετς, Λίντσερ, Αντβέρπ

11ος Όμιλος: ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Φέγενορντ, Βόλφσμπεργκερ

12ος Όμιλος: Γάνδη, Ερυθρός Αστέρας, Χοφενχάιμ, Σλόβαν Λίμπερετς

