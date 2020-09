Στον Κήπο του Μεγάρου

Ο αγαπημένος μας «Νιόνιος», ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι ξανά μαζί μας… Οπως ήταν και στο…Woodstock, σύμφωνα με τον τίτλο της παράστασης που ξεκινά αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από το ιστορικό φεστιβάλ Γουντστοκ, ο Διονύσης Σαββόπουλος έφτιαξε πέρσι την ομώνυμη παράσταση ως φόρο τιμής σε εκείνο το μακρινό πλην όμως αλησμόνητο καλοκαίρι της αγάπης.

Μαζί με τους συνεργάτες τους θα μας χαρίσουν και φέτος μια υπέροχη βραδιά στον Κήπο του Μεγάρου.

“Cry” της Janis Joplin, “With a Little Ηelp from My Friends” του Cocker, “Purple Haze” του Hendrix και άλλα εμβληματικά τραγούδια από εκείνο το καλοκαίρι Αγάπης και Ειρήνης στο Γούντστοκ εμπλέκονται εδώ με τη δική μας «Θαλασσογραφία»,το «Κιλελέρ», τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του Διονύση Σαββόπουλου.

Τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, ντραμς, μεταλλόφωνο, μελόντικα), Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο, κρουστά) και τρεις νέες παρουσίες που γνώρισαν ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό της φετινής σεζόν: Σάκης Ντοβόλης (ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Αλεξάνδρα Σιετή (φωνή), Κλαυδία Παπαδοπούλου (φωνή).

Κήπος του Μεγάρου

Τρίτη 1 & Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, 20:30

Συντελεστές

Σταύρος Λάντσιας | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Σάκης Ντοβόλης | κιθάρα

Αλεξάνδρα Σιετή | τραγούδι

Κλαυδία Παπαδόπουλου | τραγούδι

Ηχολήπτες | Γιάννης Τούντας, Θράσος Αμπατζής

Σχεδιασμός φωτισμών | Περικλής Μαθιέλης

Εκτέλεση φωτισμών | Φίλιππος Τρέπας

Τιμή εισιτηρίου | 16 ευρώ (γενική είσοδος)

Εισιτήρια | http://www.megaron.gr 210 7282333

στα Ταμεία του Μεγάρου από 17/8 και σε όλα τα καταστήματα Public