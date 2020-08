Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα τρένο εκτροχιάσθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στην ανατολική ακτή της Σκωτίας, δήλωσε η πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζον, η οποία έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά σοβαρό» συμβάν.

Μαύρος καπνός υψώνεται από μια δασική περιοχή στο τέλος της κοιλάδας κοντά στο Στοουνχέιβεν, νότια της πετρελαϊκής πόλης Αμπερντίν, μετά τον εκτροχιασμό του τρένου της ScotRail έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Emergency service were dealing with the derailment of a train near Stonehaven on the east coast of Scotland, police said, as video footage showed smoke rising from the scene https://t.co/Yq6snH19l6 pic.twitter.com/Wj8Lw2AhRC

Δύο ελικόπτερα-ασθενοφόρα και περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι λυπάται που μαθαίνει για το «πολύ σοβαρό συμβάν» στο Αμπερντισάιρ και πως οι σκέψεις του είναι με όλους όσοι επλήγησαν.

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020