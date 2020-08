Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό σήμερα, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν.

«Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο.

Η έφοδος των διαδηλωτών στο κτίριο του ΥΠΕΞ, που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν στραμμένη την προσοχή τους στη συγκέντρωση χιλιάδων άλλων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι αξίωναν από τις αρχές του Λιβάνου να λογοδοτήσουν για τη γιγαντιαία έκρηξη στο λιμάνι πριν από 4 ημέρες, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους.

Πριν από λίγο μάλιστα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στα σημεία των κινητοποιήσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τη ρίψη πυρών.

Στις εικόνες που μεταδίδουν απευθείας τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι, αιμόφυρτοι, έχοντας τραυματιστεί από πλαστικές σφαίρες, την ώρα που η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος των διαδηλωτών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό, ο αριθμός των διαδηλωτών που έχει τραυματιστεί στα επεισόδια ανέρχεται σε τουλάχιστον 109.

«Διαδηλώσεις στη Βηρυτό: 22 άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. 87 άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο», έγραψε στο Twitter ο Ερυθρός Σταυρός.

Στο θυμό και την απόγνωση των διαδηλωτών που προσπάθησαν να περάσουν από ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και να φτάσουν στο κοινοβούλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας η τοπική Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

Βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν και τραυματισμούς διαδηλωτών.

Clashes between demonstrators and security forces broke out near Lebanon’s Parliament Many see the blast this week in Beirut as latest and most dangerous manifestation of corruption,negligence of country’s political elite. #BierutExplosion #montysaiyed

pic.twitter.com/2MlQMh1Bwh

— The Desi Times (@TheDesiTimes) August 8, 2020