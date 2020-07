Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τέιλορ Σουίφτ, ζητάει να απομακρυνθούν όλα τα μνημεία της Αμερικής που διχάζουν, εν μέσω της εθνικής λογικής της χώρας για φυλετική δικαιοσύνη.

Ο 39χρονος σταρ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όταν διαμαρτυρόμαστε για τον ρατσισμό στην Αμερική, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι διαμαρτυρόμαστε για την ίδια την Αμερική. Γιατί αυτή η αντίδραση; Επειδή η Αμερική χτίστηκε από άνδρες που πίστευαν και επωφελήθηκαν από τον ρατσισμό. Απλούστατο. Αν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε, αυτά τα ομοσπονδιακά μνημεία πρέπει να κατέβουν».

When we protest racism in America, people think we are protesting America itself. Why is that the reaction? Because America was built by men who believed in and benefitted from racism. Plain and simple.

If we plan to move forward, these confederate monuments must come down. https://t.co/j2IgZ8Nr7D

— Justin Timberlake (@jtimberlake) July 6, 2020