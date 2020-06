Το «φως» είδε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός παγόβουνου που όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν είναι αυτό που βύθισε τον Τιτανικό.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία φέρεται πως τραβήχτηκε από καθαρή σύμπτωση δύο ημέρες πριν από τη βύθιση από τον καπετάνιο ενός άλλου πλοίου, που διέσχιζε τον Ατλαντικό.

Ο W. Wood, που υπηρέτησε στο SS Etonian φωτογράφισε το τεράστιο παγόβουνο και όταν εμφάνισε τη φωτογραφία, την έστειλε μαζί με μια επιστολή στον παππού του.

Photograph shows ‘iceberg that sank Titanic’ two days before disaster https://t.co/UokcqJt977 pic.twitter.com/DETNxfP4kR

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Wood επισημαίνει στην επιστολή ότι στη φωτογραφία είναι το παγόβουνο που βύθισε τον Τιτανικό.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Σας στέλνω μια εικόνα από τη θάλασσα. Είναι πριν το Etonian βρεθεί σε μια θύελλα, και βλέπετε το παγόβουνο που βύθισε τον Τιτανικό. Βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο 40 ώρες πριν, αλλά ήταν μέρα, έτσι το είδαμε εύκολα και τράβηξα και μια φωτογραφία».

The ‘iceberg that sunk the Titanic’: Eerie photograph showing towering mound of ice pictured by passing ship https://t.co/lStK7YMMrk

