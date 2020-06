«Μετά από απαίτηση των τηλεθεατών το σίκουελ έρχεται» γράφουν οι χρήστες στο Twitter ζητώντας πίσω τον «σερίφη» Χαρδαλιά και τον Σωτήρη Τσιόδρα.

Οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση των 97 κρουσμάτων ήταν ποίκιλλες, καθώς άλλοι πανικοβλήθηκαν λίγο παραπάνω, άλλοι το έριξαν στην πλάκα και άλλοι εκνευρίστηκαν με τους ανυπάκοους.

Μάλιστα όσοι «παρτάρουν» ασύστολα τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο στόχαστρο αρκετών χρηστών, οι οποίοι τόνισαν πως αν συνεχιστεί αυτό θα πρέπει να πάμε ξανά για… κούρεμα.

#κορονοιος

Did you miss me? pic.twitter.com/OdQOyyvGDz

— γκρίνια παντού (@MariKiti3) June 8, 2020