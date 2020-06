Στο YouTube

Tο θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones επιστρέφει στη σκηνή! Όχι με τη φυσική τους παρουσία αλλά μέσω διαδικτύου.

Οι βετεράνοι ροκάδες ανακοίνωσαν την καμπάνια «Extra Licks» θέλοντας να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του Youtube «Stay home» για την ψυχαγωγική ενίσχυση όλων όσοι μένουν περιορισμένοι την περίοδο αυτή εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Έφτιαξαν λοιπόν μια σειρά αποκλειστικών βίντεο με υλικό από παρελθοντικές τους συναυλίες, που θα δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα στο κανάλι τους στο YouTube.

Η αρχή έγινε την Κυριακή 3 Μαΐου οπότε το συγκρότημα ανέβασε τα πρώτα κλιπ, που γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους Olé! Tour, στη Νότια Αμερική το 2016.

Οι ερμηνείες τους στα τραγούδια «Out of control» και «Paint it black» από το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, τα «Honky Tonk Women» και «Sympathy for the Devil» από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και τα «You got the silver», «Midnight rambler» και «Miss you» από τη Λίμα του Περού, ήταν προηγουμένως διαθέσιμες μόνο ως έξτρα υλικό στο DVD Olé! Olé! Olé! Που κυκλοφόρησε παλιότερα.

Κάθε επεισόδιο της σειράς «Extra licks» τις επόμενες έξι εβδομάδες θα περιλαμβάνει υλικό, το οποίο θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή. Αργότερα, ανάμεσα στις υπόλοιπες σκηνές, οι φαν τους θα έχουν την ευκαιρία να δουν αποσπάσματα από την περιοδεία του 1994 με support συγκρότημα τους Voodoo Lounge.

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι Rolling Stones ανακοίνωσαν ξαφνικά και το νέο τους single «Living in a ghost town», το πρώτο τους νέο κομμάτι μετά τα «Doom and gloom» και «One more shot» από το άλμπουμ του 2012 «GRRR!».

Τα μέλη του συγκροτήματος επίσης εμφανίστηκαν μαζί αν κι ο καθένας από το σπίτι του, σε βίντεο όπου ερμήνευσαν το τραγούδι «You can’t always get what you want» για την μεγάλη συναυλία «Οne World: Together at home» για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του υγειονομικού προσωπικού από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Ta επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα σε αυτή τη διεύθυνση.