Το «οπλοστάσιο» της νέας πλατφόρμας

Ο πόλεμος του streaming καλά κρατεί. Στον αέρα του διαδικτύου βρίσκεται πλέον η νέα συνδρομητική του υπηρεσία του ΗΒΟ, ΗΒΟ Max, η οποία λειτουργεί από χθες έχοντας στον κατάλογό του πρωτότυπα και παλιότερα προγράμματα.

Στη ραχοκοκαλιά του προγράμματος του HBO Max, βρίσκονται νέες και παλιότερες παραγωγές του δικτύου, μαζί με αρκετές σειρές και ταινίες από την τεράστια ταινιοθήκη της Warner.

Στα highlights των καινούργιων παραγωγών που θα κάνουν πρεμιέρα στην νέα υπηρεσία του ΗΒΟ περιλαμβάνεται το «Love life», μια ρομαντική κωμική σειρά που κάθε σεζόν θα παρουσιάζει τις ερωτικές περιπέτειες διαφορετικού πρωταγωνιστή. Η Άννα Κέντρικ θα παίζει στον πρώτο κύκλο της σειράς μαζί με τους Ζόι Τσάο, Πίτερ Βακ, Σάσα Κόμπερ και Λέσλι Μάνβιλ.

Ως προς το διαγωνισμό χορού, αυτός θα ονομάζεται «Legendary» και θα είναι ένα ριάλιτι το οποίο αντλεί υλικό από την underground χορευτική σκηνή. Εκεί, φιλόδοξες ομάδες θα έρχονται κάθε φορά αντιμέτωπες επιχειρώντας να κερδίζουν στις προκλήσεις του επεισοδίου, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή.

Τέλος, η μαριονέτα Έλμο από τη σειρά «Sesame street» αποκτά τη δική της εκπομπή. Πρόκειται για ένα talk show που απευθύνεται σε παιδιά και έχει τον τίτλο «The not too late show with Elmο». Από τα επεισόδιά της θα περάσουν κι άλλοι γνωστοί χαρακτήρες του «Sesame Street» μαζί με τους απαραίτητους σελέμπριτι καλεσμένους. Ανάμεσά τους θα είναι οι Τζίμι Φάλον, Τζόν Μαλέινι, Jonas Brothers και Μπλέικ Λάιβλι.

Το ΗΒΟ Μax προσφέρει επίσης μια νέα γενιά καρτούν Looney Tunes όπως επίσης και μια εκπομπή με χαρακτήρες από το παιχνίδι Craftopia, την οποία θα παρουσιάζει η σταρ του Youtube LaurDIY. Η πρώτη μεγάλη ταινία της υπηρεσίας θα είναι το ντοκιμαντέρ «On the record», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Sundance κι αφηγείται την ιστορία της μουσικής παραγωγού Ντρου Ντίξον και την απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για την σεξουαλική της κακοποίηση από τον Ράσελ Σίμονς.

Ο κατάλογος των ταινιών του ΗΒΟ Max περιλαμβάνει επίσης και πρόσφατες επιτυχίες όπως τα «Crazy rich Asians» και «A star is born», 20 παραγωγές του γνωστού ιαπωνικού στούντιο Studio Ghibli και κλασικά διαμαντάκια όπως «Κασαμπλάνκα», «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών». Ακόμα θα είναι διαθέσιμες και σειρές που δεν είναι παραγωγές του ΗΒΟ αλλά έχουν γνωρίσει τηλεοπτική επιτυχία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα «Φιλαράκια», «The Bing Bang Theory», «Ο πρίγκιπας του Μπελ Ερ», «Pretty little liars» και «Anthony Bourdain: Parts unknown».

To HBO Μax αρχικά θα είναι διαθέσιμο μόνο στην Αμερική με συνδρομή 14,99 δολάρια το μήνα. Σύντομα όμως αναμένεται να περάσει τον Ατλαντικό.