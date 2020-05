Τέλος στις φήμες για την κατάσταση της υγείας του επιχείρησε να βάλει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνοντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα τρεις εβδομάδες.

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, προήδρευσε της Τετάρτης Διευρυμένης Συνάντησης της Έβδομης Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας (WPK), στην οποία συζητήθηκε η «αποτροπή πυρηνικού πολέμου» όπως ανέφερε το επίσημο Κορεατικό Κεντρικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο (KCNA) την Κυριακή (24/05).

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν αξιωματούχοι του WPK, μαζί με στρατιωτικούς και διοικητές ασφαλείας, συζητήθηκαν, επίσης, «σημαντικά στρατιωτικά βήματα και οργανωτικά και πολιτικά μέτρα» που θα επιτρέψουν στο έθνος να «συγκρατήσει τις επίμονες μεγάλες ή μικρές στρατιωτικές απειλές από τις εχθρικές δυνάμεις».

Kim Jong Un has made his first public appearance in about three weeks, presiding over a central military committee meeting.

"Set forth at the meeting were new policies for further increasing the nuclear war deterrence of the country," says KCNA. pic.twitter.com/fNfuhHaJhW

— William Gallo (@GalloVOA) May 23, 2020