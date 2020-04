Εικόνες που έχουμε δει μόνο σε ταινίες του Χόλιγουντ έχει φέρει στην πραγματικότητα η πανδημία που πλήττει τον πλανήτη.

Η μείωση της ανθρώπινης δραστηριότητας, λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται παγκοσμίως, και ιδιαίτερα ο περιορισμός των μετακινήσεων, έχει δώσει το περιθώριο ελεύθερων κινήσεων στα άγρια ζώα τα οποία σε κάποιες κάποιες χώρες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε πόλεις.

Ορεινές κατσίκες κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ουαλία, άγρια κογιότ ξεπροβάλλουν άφοβα στην παραλία κάτω από τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, στο Σαν Φρανσίσκο, καγκουρό τρέχουν σε κεντρικούς δρόμους στην Αυστραλία, ενώ κοπάδια ελαφιών αναζητούν τροφή στην ιαπωνική πόλη Νάρα.

Animals are taking to the streets across the world during lockdown pic.twitter.com/yFBaKvZreu

— The Independent (@Independent) April 24, 2020