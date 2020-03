Η κατάσταση στα χερσαία και θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα και η κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση, συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδρίασε εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα να διαχειριστεί την κατάσταση στα σύνορά της, είπαν πολλοί ομιλητές με την πλειοψηφία να κατακρίνει τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου για την επίτευξη των πολιτικών του στόχων.

Πολλοί τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει να αποφευχθεί μια επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015 και επέμειναν στην ανάγκη αναθεώρησης των κοινών κανόνων της ΕΕ για το άσυλο.

🔴 LIVE: Parliament assesses the situation of refugees at the Greek-Turkish border following Ankara’s decision to lift barriers to migrants and asylum seekers entering the EU ⬇ https://t.co/jCxOOo1vDI

