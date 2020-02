Έχοντας ήδη κερδίσει μία Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Critics’ Choice για την ερμηνεία του το βράδυ της Κυριακής ο Μπραντ Πιτ είδε να συμβαίνει το αναμενόμενο: να κερδίζει και το Όσκαρ!

Brad Pitt: "They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week." https://t.co/A8YBbWjv9z #Oscars pic.twitter.com/Dv7c3njgDA

— ABC News (@ABC) February 10, 2020