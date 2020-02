Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, ο εν λόγω άνδρας φέρεται να σχετίζεται και με δεύτερο περιστατικό, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών πάλι στην περιοχή του Μπρονξ το βράδυ του Σαββάτου.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον δύο ανδρών του αστυνομικού τμήματος του Μπρονξ, μόλις δύο τετράγωνα μακριά από το αστυνομικό τμήμα.

Oι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από βαν, όταν ένας μαύρος άνδρας τους πλησίασε, τους έπιασε την κουβέντα και μετά τους πυροβόλησε εξ επαφής.

🚨 Recognize him? Help us identify the male depicted in these photos. @NYPDDetectives want to talk to him about the shooting of a NYPD Police Officer on Simpson Street in the Bronx.

Anyone with info call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/7YZdEaKMvh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020