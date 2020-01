Τις ευλογίες της έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στον εγγονό της πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν προκειμένου να ακολουθήσουν, όπως το επιθυμούν, το δικό τους, πιο ανεξάρτητο μέλλον.

«Η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε πλήρως την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια» τονίζει η 93χρονη μονάρχης σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε.

«Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν πλήρους απασχόλησης Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια παραμένοντας αξιότιμο κομμάτι της οικογένειάς μου».

Η βασίλισσα Ελισάβετ επισήμανε ότι θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το ζευγάρι θα περάσει χρόνο στη Βρετανία και τον Καναδά, προσθέτοντας ότι υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει σχετικά με την οριστικοποίηση των μελλοντικών ρυθμίσεων που θα αφορούν το ζευγάρι.

Στην ανακοίνωσή της η βασίλισσα τονίζει ότι θα προτιμούσε μεν οι Χάρι και Μέγκαν να παρέμεναν στο παλάτι, αντιλαμβάνεται όμως την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση, αναφέρει:

«Σήμερα η οικογένειά μου είχε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις αναφορικά με το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του.

Η οικογένειά μου κι εγώ υποστηρίζουμε πλήρως την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως οικογένεια. Παρόλο που θα προτιμούσαμε να παραμείνουν μέλη της Βασιλικής οικογένειας, σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή σαν οικογένεια, παραμένοντας πολύτιμο μέλος της οικογένειάς μου.

Ο Χάρι και η Μέγκαν ξεκαθάρισαν πως δεν θέλουν να βασίζονται οικονομικά σε δημόσια κεφάλαια στη νέα τους ζωή.

Συνεπώς συμφωνήθηκε πως θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ θα ζουν στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα που πρέπει να λύσει η οικογένειά μου, και πρέπει να γίνει ακόμη λίγη δουλειά, όμως ζήτησα οι τελικές αποφάσεις να παρθούν τις επόμενες μέρες».

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2020