Σε πανικό φαίνεται να βρίσκονται οι αμερικανοί πολίτες, με την είδηση εκτέλεσης του Κασέμ Σουλεϊμανί να σκάει σαν «βόμβα».

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί αναλυτές προβλέπουν μια περιορισμένης έκτασης σύγκρουση –ίσως με τη μορφή επιθέσεων με drone και πυραύλους- ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των trends στο Twitter.

Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι -φανερά- αστειεύονται, υπάρχουν και αυτοί που εκδηλώνουν με έντονο τρόπο την ανησυχία τους.

Δείτε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά tweets:

"This is the U.S army. We drafting people for World War 3. Are you American?" Me: pic.twitter.com/sJZNPZaqd6 — Drebae💎 (@Drebae_) January 3, 2020

Me when I saw Franz Ferdinand trending thinking it was about the band vs realizing it’s about World War 3. pic.twitter.com/l858i8IWrC — groovy (@dannythesalami) January 3, 2020

Me grabbing my stuff to go to Canada before world war 3 starts pic.twitter.com/08aUXqg3ok — jorge ivan 777 (@Iowlifee) January 3, 2020

January 1st 2020: This is gonna be my year! Positive vibes! January 3rd 2020: ‘World War III’, ‘Russia and China’, ‘US and Iran’ and ‘ISIS’ are all trending on Twitter Me: pic.twitter.com/F7ii4Lqmfw — Joe (@JoeSaunders) January 3, 2020

Everyone on twitter laughing at the world war 3 memes like pic.twitter.com/h02iSe3ijV — Alfredo (@BrutalXL) January 3, 2020

me on the next flight to Canada to escape from world war 3 #WWIII pic.twitter.com/abQ2U1hd6I — 𝐧𝐚𝐦𝐭𝐢𝐝𝐝𝐢𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐡𝐮𝐬𝐢𝐚𝐬𝐭 🌺 (@badbitchjimin) January 3, 2020

Jan 4th: The Internet And WWIII Memes Going Crazy #WWIII pic.twitter.com/6rfnVQiY5A — Devils King (@Fungs12) January 4, 2020

If #WWIII was to start right now and I got recruited pic.twitter.com/LgOkDqGtnj — Oliver (@GoinOutWithYou) January 4, 2020

Me playing dead when the first gunshot is fired. #WWIII pic.twitter.com/1OSvIBDvJi — Carl Oliver (@karlovitsky) January 4, 2020

Me during #WWIII when I see gunshots and explosions pic.twitter.com/5nPNlOZvhE — Mingo (@BroMingo31) January 4, 2020

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως ο ιστότοπος επιλογής στρατευσίμων των ΗΠΑ «έπεσε», εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας από νεαρούς αμερικανούς που αναζητούσαν τρόπους για να… αποφύγουν τυχόν στράτευση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με ότι ισχύει μέχρι σήμερα, ο Αμερικανικός Στρατός απαρτίζεται μόνο από εθελοντές και δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση αναφορικά με την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης.

Ακόμα και στο Google οι αναζητήσεις ήταν εκατομμύρια. Ενώ υπάρχει πάντα κάποιο ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο ενός παγκόσμιου πολέμου, η Google έδειξε ότι οι έρευνες αυξήθηκαν σχεδόν 100 φορές από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας.

Ακόμα και η ίδια η αναζήτηση της είδησης έγινε τρεντ: κάποια στιγμή μέσα στη μέρα μια από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Google ήταν άλλωστε «γιατί είναι ο παγκόσμιος πόλεμος τρεντ».