Giannis & Thanasis Deliver Play For Justice Surprise

Spread holiday cheer with Giannis Antetokounmpo & Thanasis Antetokounmpo as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the Represent Justice game!!

Δημοσιεύτηκε από Milwaukee Bucks στις Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019