Με το σκορ στο 82-84 και με τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου να απομένουν, ο περισσότερος κόσμος της Φενέρ ήταν περισσότερο προς την έξοδο του σταδίου. Ακόμα μία οδυνηρή ήττα, αυτή τη φορά από τη Βαλένθια, διαφαινόταν για την ομάδα του Ομπράντοβιτς. Έμενε, όμως, το τελευταίο… τρικ του Ζοτς.

Ο Ομπράντοβιτς σχεδίασε το σύστημα, οι παίκτες του το εκτέλεσαν κατά γράμμα, ο Ντε Κολό βρέθηκε μόνος κάτω από το καλάθι της Βαλένθια και έστειλε το ματς στην παράταση. Ένας ματς που οι Τούρκοι, πάντως, εν τέλει έχασαν… μέσα απ’ τα χέρια τους, αφού προηγήθηκαν ακόμα και με 7 πόντους, αλλά η Βαλένθια το γύρισε και έφυγε νικήτρια.

Δείτε την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα:

.@NandoDeColo SAVES @FBBasketbol at the very LAST SECOND! 🔥👂🔔

The arena ERUPTS! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oHdJs4kzkd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2019