Ο Ρικ Πιτίνο, με μήνυμα του στο twitter, ευχήθηκε για τις γιορτινές μέρες στους νεαρούς παίκτες που είχε την ευκαιρία να προπονήσει.

Merry Christmas to all the outstanding young men I’ve had the privilege to coach and mentor. Happy and Healthy 2020 guys 🏀🏀

— Rick Pitino (@RealPitino) 25 Δεκεμβρίου 2019