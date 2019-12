Τουλάχιστον 11 άτομα έχουν δεχτεί πυροβολισμούς στην Canal Street της Νέας Ορλεάνης, ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σημειώνεται μάλιστα, ότι δύο από τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άντρας άνοιξε πυρ στο σημείο, το οποίο έχει έντονη νυχτερινή ζωή και εκείνη την ώρα είχε πολύ κόσμο.

Υπάρχουν, δε, αναφορές ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Στο σημείο υπήρχε αστυνομική παρουσία γιατί νωρίτερα είχε διεξαχθεί αγώνας football μεταξύ δύο πανεπιστημίων.

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv

— Paul Dudley (@Pauldudleynews) December 1, 2019