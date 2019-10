Στο χωριό Μπαρίσα

Στο χωριό Μπαρίσα, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση με στόχο τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους που, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της είδησης, διεθνή μέσα ενημέρωσης δίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο που πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος, Ρίτσαρντ Ένγκελ, μεταφέρει και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για εναέρια επιδρομή με ελικόπτερα αλλά και χρήση όπλων.

Picture of aftermath in Barisha, provided to @nbcnews, of aftermath of US raid that American officials are confident killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. Witnesses describe helicopter raid, air strike and small arms fire. pic.twitter.com/nkxE0TY81R — Richard Engel (@RichardEngel) October 27, 2019

Εικόνες από την περιοχή δίνει στη δημοσιότητα και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ποιος ήταν ο ηγέτης του ISIS, Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφος των NY Times δημοσιεύει βίντεο που φέρεται να απεικονίζει την περιοχή λίγα λεπτά μετά την αμερικανική επίθεση.

This video purportedly shows the aftermath of the raid in which Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the so-called Islamic State, was killed or blew himself up. Pretty sure it was filmed right here https://t.co/tZOnV0r5UI just west of Barisha (باريشا) in Idlib, Syria. pic.twitter.com/yQi12TLTY0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) October 27, 2019

Ενώ, στη συνέχεια δημοσιεύει και ηχητικό που φέρεται να έχει ηχογραφηθεί την ώρα της επίθεσης.