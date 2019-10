Από τον πρώτο κιόλας γύρο φαίνεται πως ο πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες οδεύει προς νέα εκλογή, γεγονός που προκάλεσε αναταραχές με πυρπολήσεις κτιρίων, όπως και συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Πολλά ερωτηματικά προκαλεί ωστόσο, η απόφαση της εκλογικής επιτροπής να αρχίσει ξανά την διαδικασία της ταχείας καταμέτρησης ψήφων, την οποία είχε διακόψει το βράδυ της Κυριακής, ανατρέποντας την απόφαση της η καταμέτρηση ψήφων να συνεχιστεί με το χέρι.

Για να κερδίσει ο υποψήφιος από τον πρώτο κιόλας γύρο, πρέπει ενώ προηγείται να εξασφαλίσει είτε την απόλυτη πλειοψηφία, είτε το 50% συν μία ψήφο, ή διαφορετικά να λάβει τουλάχιστον το 40% των ψήφων, διαθέτοντας ταυτόχρονα διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο.

#Bolivia Citizens protesting electoral fraud and demanding for democracy to be respected. The people voted and Morales did not win. Bolivia seeks international help. #BoliviaElecciones2019 pic.twitter.com/Z0Wa6q1wlF

Στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκλογοδικείου της Βολιβίας, το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα, ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα) ο Μοράλες βρισκόταν στην πρώτη θέση με το 46,87% των ψήφων, αυξάνοντας την διαφορά του από τον κύριο αντίπαλό του, Κάρλος Μέσα, ο οποίος παρέμενε στο 36,73% όταν το 95,3% του συνόλου των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί.

Συνεπώς, η διαφορά των δύο πολιτικών αντιπάλων έγκειται στις 10,14 εκατοστιαίες μονάδες.

Το απόγευμα της Δευτέρας, που μας πέρασε, πλήθος διαδηλωτών, που υποστήριζαν και τους δύο υποψηφίους διαδήλωσαν μπροστά στην έδρα του Ανώτατου Εκλογοδικείου της Βολιβίας, με πολλά επεισόδια να σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της με την δημοσιοποίηση των στοιχείων των προεδρικών εκλογών.

Το απόλυτο χάος επικρατεί με πυρπολήσεις κτιρίων και διαρκείς βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

My country has been taken over by a corrupt government. Bolivia’s presidential elections were manipulated by a corrupt government. People are fighting on the streets and are scared, and we international awareness and help. Please help us share our story. #Bolivia pic.twitter.com/JAJYwEgtB0

