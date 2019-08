Πανικός επικράτησε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 13:55 τοπική ώρα, καθώς ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε πολίτες σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Ο άνδρας περπατούσε στη μέση του δρόμου κρατώντας το μαχαίρι και είχε ανέβει στο καπό ενός αυτοκινήτου. Τα αυστραλιανά μέσα αναφέρουν ότι ο νεαρός φώναζε στον κόσμο «ο Θεός είναι μεγάλος» («Allahu Akbar»).

#BREAKING : A man has been detained in Sydney after an alleged attack on York St. #TDE7 pic.twitter.com/UDZNynMD3x

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης προσπάθησε να μαχαιρώσει πολλούς ανθρώπους. Χτύπησε με το μαχαίρι μια γυναίκα στην πλάτη. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Αρχικά, πολίτες προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Περαστικοί επιχείρησαν να αφοπλίσουν τον άνδρα χρησιμοποιώντας καρέκλες και καφάσια, ενώ στα χέρια του άνδρα είναι εμφανή σημάδια από αίμα.

A humble milk crate being put to good use in Sydney… #courtesy7News pic.twitter.com/nlEog1h1Fg

Τελικά, ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη έπειτα από κινητοποίηση της αστυνομίας. Ο νεαρός μάλιστα φώναζε στους αστυνομικούς και τους προκαλούσε λέγοντας «σκοτώστε με, πυροβολήστε με στο πρόσωπο».

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019