Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Χιλής, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός, που η αρχική εκτίμηση του Ινστιτούτου ανέφερε ότι ήταν 6,5 βαθμών, είχε επίκεντρο 140 χλμ νοτιοδυτικά της παράκτιας πόλης Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή.

Σημειώθηκε στις 14.28 τοπική ώρα, ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός. ΄

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίση για τσουνάμι.

M6.5 #earthquake (#sismo) strikes 170 km SW of #Santiago (#Chile) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/a4TB6BHGv9

— EMSC (@LastQuake) August 1, 2019