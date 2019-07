View this post on Instagram

Σήμερα, περίπου 75 εκατομμύρια παιδιά έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση εξαιτίας συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει τις χώρες όπου διαμένουν. “Σηκώστε τα μολύβια σας για ένα σχολείο για όλους” @eu_echo ☆Today approximately 75 million children have no or little access to school education due to either conflicts or natural catastrophes in their homelands. "Raise your pencils for a school for all". #RaiseYourPencil #RaiseYourPencil #backtoschool #School4All #EUaid #humanitarianaid #educationeemergencies #educationisthefuture #pencils #europeanunion