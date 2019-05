Μετά τον ντόρο με το ξεχασμένο ποτήρι καφέ γνωστής αλυσίδας, αλλά και το κομμένο χέρι του Τζέιμι Λάνιστερ, οι υπεύθυνοι της παραγωγής της επικής σειράς υπέπεσαν σε νέο σφάλμα και μάλιστα κατά τη διάρκεια του μεγάλου φινάλε. Παρατηρητικοί θαυμαστές εντόπισαν ότι ένα πλαστικό μπουκαλάκι με νερό βρέθηκε στον φανταστικό κόσμο του Westeros.

Το μπουκάλι ήταν κρυμμένο πίσω από μία καρέκλα όπου καθόταν ο Σαμ, αλλά και πάλι το στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ένας άλλος ακόμα πιο παρατηρητικός χρήστης του Twitter βρήκε και δεύτερο μπουκαλάκι νερό στο ίδιο σετ, αυτή τη φορά πίσω από τον Σερ Ντάβος.

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4

— Bala Yogesh (@Yo_Bala) May 20, 2019