Διπλή επιτυχία

Διπλή επιτυχία στον α’ ημιτελικό της Eurovision, καθώς τόσο η Κατερίνα Ντούσκα, όσο και η Τάμτα προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η εμφάνιση της Κατερίνας Ντούσκα που εκπροσώπησε την Ελλάδα ήταν μαγική, ενώ εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Τάμτα.





Η Κατερίνα Ντούσκα εμφανίστηκε προτελευταία, καθώς βρισκόταν στην 16η θέση σε σύνολο 17 υποψηφίων στον α’ ημιτελικό, αλλά κέρδισε τις εντυπώσεις με τη μοναδική και ιδιαίτερη φωνή της, με τα υπέροχα κοστούμια και το αναγεννησιακό consept που συνόδευε το τραγούδι «Better love».

🇬🇷 Who you waiting for? Katerine Duska just smashed it with Better Love for Greece there!#DareToDream #Eurovision #GRE pic.twitter.com/GdsXzjnArJ — Eurovision (@Eurovision) May 14, 2019

Πρώτη κατά σειρά εμφανίστηκε η Τάμτα, εκπροσωπώντας την Κύπρο, με το τραγούδι της Replay και ενθουσίασε το κοινό με την φωνή, την κίνησή της και την σέξι εμφάνισή της.

Οι χώρες που πέρασαν από τον α΄ ημιτελικό στον τελικό της Eurovision είναι:

Ελλάδα

Λευκορωσία

Σερβία

Κύπρος

Εσθονία

Τσεχία

Αυστραλία

Ισλανδία

Σαν Μαρίνο

Σλοβενία

Δείτε όλες τις συμμετοχές στον α΄ημιτελικό της Eurovision:

⚡️ Check out the participants for Eurovision 2019 in this Moment – make sure to retweet your favourites! 🎧 https://t.co/gCmGFKYEND 🇦🇱🇦🇲🇦🇺🇦🇹🇦🇿🇧🇾

🇧🇪🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪

🇫🇮🇫🇷🇲🇰🇩🇪🇬🇪🇬🇷

🇭🇺🇮🇸🇮🇪🇮🇱🇮🇹🇱🇻

🇱🇹🇲🇹🇲🇩🇲🇪🇳🇱🇳🇴

🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇷🇺🇸🇲🇷🇸

🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇬🇧⭐#DareToDream #Eurovisionhttps://t.co/mvyyIjT69N — Eurovision (@Eurovision) March 29, 2019

Ο β’ ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Το βράδυ του Σαββάτου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Ισραήλ για τον τελικό του μεγάλου ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.