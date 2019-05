View this post on Instagram

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., για τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Volleyleague Ανδρών απέναντι στον ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, την Πέμπτη 9/5/2018 και ώρα 18:30, ενημερώνει τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. #osfp #olympiacos #olympiacossfp #volleyball #volleyballmen #Volleyleague #soldout