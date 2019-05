Όχι, συγγνώμη δεν περιμέναμε να ζητήσει. Άλλωστε η αξιοπρέπεια δεν είναι προσόν που διαθέτουν όλοι. Ωστόσο, θα μπορούσε να προσπαθήσει -τουλάχιστον- να μην προκαλεί τόσο σε κάθε εμφάνισή του.

Ο λόγος για τον Ηλία Ψινάκη, ο οποίος αντί να προσπαθεί έστω και υποτυπωδώς να μαζευτεί, εκείνος φαίνεται ότι δεν μπορεί ακόμα και τώρα, δέκα μήνες μετά τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι που παρέσυραν στον θάνατο 101 ανθρώπους, να συγκρατήσει τον εαυτό του, ανεβάζοντας τον πήχη της χυδαιότητας κάθε φορά που μιλάει.

Τελευταίο παράδειγμα της προκλητικής συμπεριφοράς που επιδεικνύει έδωσε κατά την παρουσία του στην εκπομπή του One Channel, One Talk, όπου βρέθηκε καλεσμένος του Δημήτρη Μανιάτη και της Αθηναϊδος Νέγκα.

Ο κ. Ψινάκης προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι τον χτυπάνε επειδή είναι… celebrity, ξεχνώντας προφανώς ότι επί δημαρχίας του πέθαναν εν μία νυκτί 101 συνάνθρωποί μας, πράγμα που δεν έχει να κάνει με το αν είναι διάσημος ή όχι.

Προσπαθώντας, δε, να δώσει εξηγήσεις για το πού (δεν) ήταν και τι έπραξε τις ώρες της τραγωδίας στο Μάτι ο δήμαρχος Μαραθώνα και υποψήφιος για την ευρωβουλή με τους «Πολίτες» είπε ότι «ήρθα από τα ξημερώματα που γύρισα μετά τη φωτιά, ήμουν στο δημαρχείο και στο κέντρο επιχειρήσεων. Απλά δεν ήμουν στα κανάλια».

Μάλιστα, εκτός από την… αποκάλυψη ότι τον χτυπούν επειδή είναι… μια διασημότητα, αναφορικά με τους χειρισμούς του, τη «μαύρη Δευτέρα» της 23ης Ιουλίου, μας ενημέρωσε ότι και σήμερα τα ίδια θα έκανε…

Και δεν σταματάει εκεί. Ερωτηθείς από τον παρουσιαστή αν «έχει αποτύχει» στην τοπική αυτοδιοίκηση απάντησε «ποιος είπε ότι έχω αποτύχει;», για να συμπληρώσει σε άλλο σημείο πως σημασία έχει τι θα πει η Δικαιοσύνη και όχι τι λένε οι… τηλεδίκες.

Επίσης, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί αναφορικά με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ, όπου ακούστηκαν τηλεφωνήματα κατά τα οποία άνθρωποι του περιβάλλοντος του κ. Ψινάκη ζητούσαν τη συνδρομή πυροσβεστών για να σβήσουν την πυρκαγιά στην αυλή του σπιτιού του δημάρχου, εκείνος δεν το διέψευσε μεν, ωστόσο εξήγησε ότι είχε γίνει πριν εξαπλωθεί η πυρκαγιά, αλλά και ότι εκείνος δεν βρισκόταν εκεί και ενημερώθηκε από την ηλικιωμένη μητέρα του για την κατάσταση.

Για το τέλος το κερασάκι! Όπως αποκάλυψε, παρά το ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για τον δήμο Μαραθώνα, αλλά και παρά τα όσα έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι με την πυρκαγιά, δήλωσε… περιζήτητος αφού σύμφωνα με όσα είπε του πρότειναν να είναι ξανά υποψήφιος, όχι μόνο στον δήμο, αλλά και στην Αθήνα, αλλά ακόμα και την περιφέρεια Αττικής.

Όμως όπως όλα δείχνουν τον κέρδισε η Ευρωβουλή…

Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο οι αντιδράσεις στα Social Media ήταν σφοδρές, με τους χρήστες να αδυνατούν να πιστέψουν την έπαρση ενός ανθρώπου όπου επί ηγεσίας του πέθαναν τόσοι άνθρωποι.

