Έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του είναι ο Ντάιρις Μπέρτανς, ο οποίος θα μεταπηδήσει από την Αρμάνι Μιλάνο στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για λογαριασμό των Πέλικανς.

Όπως αναφέρει ο Shams Charania, ο Λετονός σούτινγκ γκαρντ έδωσε τα χέρια με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Έτσι, τώρα εκτός από τον Ντάβις ο οποίος εδώ και τρία χρόνια αγωνίζεται στους Σπερς, στο ΝΒΑ θα είναι και ο αδερφός του πλέον.

Μάλιστα, η Ένωση Παικτών της Euroleague αποχαιρέτισε τον παίκτη και τού ευχήθηκε καλή τύχη στην νέα σελίδα στην καριέρα του.

New Orleans and Euroleague guard Dairis Bertans have agreed to a two-year deal, with team option for 2019-20 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

