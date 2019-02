Για συντρόφους με επεκτατικές τάσεις

Όσοι έχουν επεκτατικές τάσεις στην κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να συνετιστούν, μιας και η Ford θέλει να βάλει τάξη και εκεί!

Η λύση έρχεται από την τεχνολογία των αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, η Ford εφαρμόζει κάτι πολύ απλό: Να ενσωματώσει το σύστημα “Lane-Keeping Bed” που είναι εμπνευσμένο από το αντίστοιχο σύστημα διατήρησης λωρίδας (Lane-Keeping Aid) που χρησιμοποιεί στα αυτοκίνητά της.

Έτσι, μόλις κάποιος από τους συντρόφους παραβιάσει τα όριά του πάνω στο στρώμα, ενεργοποιείται ο σχετικός μηχανισμός και τον επαναφέρει στη… λωρίδα του.

«Όταν ένα ζευγάρι μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, ο καθένας έχει στη διάθεσή του λιγότερο χώρο από εκείνον που αντιστοιχεί σε ένα παιδί σε μονό κρεβάτι», λέει σχετικά ο Δρ. Neil Stanley, ανεξάρτητος εμπειρογνώμων σε θέματα ύπνου και συγγραφέας του βιβλίου How to Sleep Well. «Οι άνθρωποι είμαστε πιο ευάλωτοι κατά τη διάρκεια του ύπνου, γι’ αυτό και είμαστε προγραμματισμένοι να ξυπνάμε αν κάτι ή κάποιος μας αγγίξει ξαφνικά. Αν κάποιος εισβάλλει στην πλευρά σου, ο αμυντικός αυτός μηχανισμός ενεργοποιείται με αποτέλεσμα να χάνεις τον ύπνο σου ενώ ο σύντροφός σου εξακολουθεί να κοιμάται ανενόχλητος. Έχω δει να καταστρέφονται ολόκληρες σχέσεις από αυτό».