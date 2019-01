Οι φήμες περί αποχώρησης του Άντονι Ντέιβις από τους Πέλικανς είχαν φουντώσει τις τελευταίες ώρες, με τον κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο Άντριαν Βοϊναρόφσκι να αποκαλύπτει το θέμα.

Οι πληροφορίες λοιπόν ήθελαν τον «φρύδια», μέσω των μάνατζερ του, να ζητάει την ανταλλαγή του σε άλλη ομάδα, ενημερώνοντας μάλιστα ότι δεν προτίθεται να υπογράψει ανανέωση συμβολαίο αν και όποτε αυτή υπήρχε.

Τα τελευταία νέα επιβεβαιώνουν απολύτως τις παραπάνω… φήμες. Ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι με «τιτίβισμα» στο προσωπικό του twitter αποκάλυψε την επίσημη τοποθέτηση της ομάδας της Νέας Ορλεάνης. Οι «πελεκάνοι» στην τοποθέτησή τους, αφού πρώτα τόνισαν ότι πρωταρχικός στόχος του franchise είναι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, έκαναν γνωστό ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο στα «θέλω» του 25χρονου σούπερ σταρ.

Ωστόσο δεν είναι διατεθειμένοι να υποκύψουν στα… παιχνίδια των μάνατζερ και θα προχωρήσουν το θέμα της ανταλλαγής του Ντέιβις όπως εκείνοι κρίνουν καλύτερο για τον οργανισμό. Οι πρώτες ομάδες που φέρονται να έχουν δείξει ενδιαφέρον είναι οι Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς και οι Νικς.

New Orleans statement to ESPN on Anthony Davis: "This past weekend, Anthony Davis' representatives informed us that Anthony does not wish to sign a contract extension with our team and subsequently has requested a trade. Although we are disappointed in this decision…"

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 28, 2019