Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Θάντερ με 118-112 εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι όπου έλαμψε ο Πολ Τζορτζ για την Οκλαχόμα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το παιχνίδι των ελαφιών κόντρα στην παρέα του Γουέστμπρουκ και τόνισε πως οι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα πάνω του, ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Πολ Τζορτζ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εκαναν καλή δουλειά στο μαρκάρισμά μου. Είχαν γεμάτη ρακέτα με κορμιά και με αντιμετώπιζαν πολλοί παίκτες κάνοντας αλλαγές στην άμυνα. Προσπάθησα να παραμείνω επιθετικός και ήξερα πως κάποια στιγμή θα έμπαιναν τα σουτ. Προσπάθησα να πάρω τα ριμπάουντ ώστε να ξεκινήσω γρήγορα την επίθεση.

Κάθε παίκτης θέλει αν ευστοχήσει γρήγορα σε ένα δυο σουτ ώστε να βρει ρυθμό. Εγω επέμεινα γιατί αυτό ζητά η ομάδα από μένα. Ο Πολ Τζορτζ ήταν καταπληκτικός, έκανε τα πάντα στο παρκέ. Τρίποντα, σουτ μέσης απόστασης, καρφώματα. Πρόκειται για μία αθλητική ομάδα, αλλά εμεις οφείλουμε να εμπιστευτούμε το πλάνο μας και να προχωρήσουμε».

"I just tried to stay aggressive. I knew that I would make shots eventually."

