«Απολαύστε τις ημέρες των εορτών με εκείνους που αγαπάτε. Η Μισέλ κι εγώ σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα». Με αυτό το μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μπαράκ Ομπάμα ευχήθηκε σε όλους για τις γιορτές.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό φιλάει τη σύζυγό του Μισέλ και εύχεται σε όλους για τα Χριστούγεννα.

Enjoy the holiday season with the ones you love. Michelle and I wish you a very Merry Christmas! pic.twitter.com/LKLqlYfFUw

— Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2018