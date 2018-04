Γιγάντιο φουσκωτό παιχνίδι για παιδιά το Στόουνχεντζ

Το Sacrilège, αρχικά δημιουργήθηκε για το Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης της Γλασκώβης και παρουσιάστηκε το 2012 στο Λονδίνο (Courtesy of The Artist and The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow. Photo: Jeremy Deller )