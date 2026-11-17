Δικαιοσύνη, ηθική, αγάπη. Κοινωνική αδικία, βία, έρωτας. Τρομοκρατία, επανάσταση, ανθρωπισμός. Βασισμένο σε ιστορικά γεγονότα – της προεπαναστατικής Ρωσίας, το θεατρικό έργο του Αλμπέρ Καμί (Albert Camus, 1913-1960) «Οι Δίκαιοι» («Les Justes», 1949) πραγματεύεται διλήμματα που απασχόλησαν τη σκέψη και τα γραπτά του κορυφαίου γάλλου νομπελίστα συγγραφέα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Με αφετηρία την απόπειρα δολοφονίας και τελικά τη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σέργιου, τον Φεβρουάριο του 1905 στη Μόσχα από μια ομάδα τρομοκρατών που ήταν μέλη του κόμματος των Σοσιαλεπαναστατών, ο Καμί φέρνει στην επιφάνεια μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα της ζωής.

Με το βάθος της σκέψης του και την ευαισθησία που τον χαρακτήριζε, καταγράφει, για άλλη μια φορά, την ανθρώπινη ψυχή και τα αδιέξοδα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο άνθρωπος.

Το πεντάπρακτο θεατρικό ανέβηκε για πρώτη φορά στις 15 Δεκεμβρίου του 1949 στο Παρίσι στο θέατρο Hebertot με έναν ισχυρό θίασο – Μαρία Καζαρές, Σερ Ρετζιανί, Μισέλ Μπουκέ κ.ά.

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η ομάδα των τρομοκρατών με κορυφαία μορφή τον Καλιάγιεφ και την Ντόρα: Εκείνος δεν είναι μόνο τρομοκράτης, είναι και ποιητής. Κι όμως θα ρίξει τη βόμβα. Εκείνη φτιάχνει τις βόμβες. Μια ιστορία αγάπης μπλέκεται ανάμεσά τους.

Στην πρώτη απόπειρα ο Καλιάγιεφ δεν θα ολοκληρώσει την αποστολή του γιατί μέσα στην άμαξα υπήρχαν και δύο παιδιά, ο ανιψιός και η ανιψιά του Δούκα. Δύο μέρες μετά, ωστόσο, θα το επιχειρήσει ξανά και θα πετύχει τον στόχο του. Θα συλληφθεί, θα φυλακισθεί και τελικά θα εκτελεστεί, αρνούμενος κάθε εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να τον γλιτώσει από τον θάνατο – ακόμα κι όταν προέρχεται από τη Δούκισσα.

Ο Γιάννης Κακλέας με τους «Δίκαιους» έφτιαξε μια παράσταση – ντοκουμέντο, μια παράσταση όπου, ακολουθώντας τα βήματα του Καμί, τα πρόσωπα της ιστορίας γίνονται τα ποιητικά πρόσωπα μιας φιλοσοφικής αντιπαράθεσης, που σκέπτεται, διαφωνεί, προβληματίζεται αλλά αναρωτιέται αν η αγάπη χωράει στη δικαιοσύνη.

Το λειτουργικό σκηνικό, υπόγειο και σκοτεινό, με τα σαφή ρεαλιστικά στοιχεία αλλά και τα βίντεο που προβάλλονται με τα πραγματικά ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, γίνεται πεδίο εσωτερικής μάχης.

Εκεί όπου η καχυποψία, ο φόβος, η αγωνία και το επαναστατικό πνεύμα μπερδεύονται με τη βία, την τρομοκρατία και τη διεκδίκηση ενός πιο δίκαιου κόσμου. Πολύ εύστοχα ο σκηνοθέτης αφήνει τους ήρωές του να ξεδιπλώσουν όλες τις πτυχές τους και να ξεδιπλωθούν μέσα από τις αντιφάσεις και τις εμμονές τους.

Το κείμενο, στη μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη ακούγεται καθαρά, μιλιέται… Μέσα στο σύμπαν του Κακλέα όπου η μουσική λειτουργεί υπαινικτικά αλλά ουσιαστικά, οι υπαίτιοι της δολοφονίας του Μεγάλου Δούκα γίνονται συγχρόνως μάρτυρες και πρωταγωνιστές μιας ιδεολογικής διαμάχης: Ποιοι είναι οι δίκαιοι, ποιοι είναι οι άδικοι. «Εμείς είμαστε οι Δίκαιοι;».

Ο θίασος

Ο Κωνσταντίνος Μπιμπής είναι ο Καλιάγιεφ και μαζί ο ήρωας που βάζει «βόμβες» στη σκέψη: Ο ηθοποιός ερμηνεύει τον τρομοκράτη – επαναστάτη με την ευαισθησία που ο ίδιος ο ρόλος και ο Καμί τον έχουν αγκαλιάσει και τον αποδίδει με μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση.

Η Βερόνικα Δαβάκη – Ντόρα, προσπαθεί να ισορροπήσει το δισυπόστατο του ρόλου της, τρομοκράτισσα και ερωτευμένη γυναίκα με συγκρατημένα σκηνικά αποτελέσματα.

Γύρω τους τα υπόλοιπα μέλη της επαναστατικής ομάδας: ο ψύχραιμος και λογικός – Μπόρις του Γιάννη Σαμψαλάκη, ο φανατικός ιδεολόγος – Στεπάν του Νίκου Δερτιλή αλλά και η Δούκισσα (Τζούλη Σούμα) και ο αστυνόμος του Δημήτρη Γεωργαλά.