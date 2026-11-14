Η «πράσινη» μετάβαση αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία ενδέχεται να καταγραφεί μεταβολή της αμερικανικής στάσης

Νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για την «πράσινη» μετάβαση της ναυτιλίας, αλλά και στις αγορές δεξαμενόπλοιων, στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δημιουργεί η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι ναυλομεσιτικοί οίκοι Intermodal και Xclusiv εκτιμούν ότι η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αν και οι συνέπειες θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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Η «πράσινη» μετάβαση αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία ενδέχεται να καταγραφεί μεταβολή της αμερικανικής στάσης. Οπως επισημαίνει η Intermodal, οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν παραδοσιακά την καθαρότερη ενέργεια και την ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής συνεργασίας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επαναπροσέγγιση των ΗΠΑ με το προτεινόμενο πλαίσιο Net-Zero Framework του IMO.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την αντίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στην προώθηση των διεθνών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών από τα πλοία. Ενδεχόμενη αλλαγή στάσης θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά και να ενθαρρύνει επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα, νέες τεχνολογίες και πλοία χαμηλότερων εκπομπών.

Ωστόσο, η Intermodal διευκρινίζει ότι οι Δημοκρατικοί, παρότι εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο του 2027, δεν αποκτούν αυτομάτως τη δυνατότητα να ανατρέψουν την πολιτική του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες.

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Διπλή επίδραση στους ναύλους

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τη σύγκρουση με το Ιράν και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Intermodal εκτιμά ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να εντείνουν τις πιέσεις για διπλωματική αποκλιμάκωση και μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου και LNG από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας τις τιμές ενέργειας, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και το μεταφορικό κόστος.

Ανάλογες εκτιμήσεις διατυπώνει η Xclusiv, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις στους ναύλους θα είναι σύνθετες.

Η αύξηση των εξαγωγών και η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου θα μπορούσαν αρχικά να ενισχύσουν την απασχόληση των VLCC και Suezmax. Αντίθετα, η ομαλοποίηση των θαλάσσιων διαδρομών θα απελευθέρωνε χωρητικότητα, περιορίζοντας τη ζήτηση σε τονομίλια.

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Η Intermodal προσθέτει ότι η επανεκκίνηση των εξαγωγών λιπασμάτων από την περιοχή θα μπορούσε να στηρίξει τα πλοία ξηρού φορτίου. Παράλληλα, η αποκατάσταση των εξαγωγών LNG του Κατάρ και η υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση για θερμικό άνθρακα.

Στο μέτωπο της Ρωσίας, η Xclusiv θεωρεί πιθανή την ενίσχυση των πιέσεων για αυστηρότερες κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις μεγάλες αποστάσεις μεταφοράς πετρελαίου και τη δραστηριότητα του «σκιώδους στόλου».Η Intermodal δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη υποστήριξη των Δημοκρατικών προς την Ουκρανία δεν συνεπάγεται ταχύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

Κίνα, ναυπηγεία και αξίες πλοίων

Στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, οι δύο ναυλομεσιτικοί οίκοι διαβλέπουν πιθανότητα πιο επιλεκτικής δασμολογικής πολιτικής, χωρίς εγκατάλειψη της προσπάθειας ανασυγκρότησης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η Intermodal επισημαίνει ότι η αναστολή των λιμενικών επιβαρύνσεων για πλοία κινεζικής κατασκευής ή κινεζικών συμφερόντων έχει παραταθεί έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει νέα συζήτηση στο Κογκρέσο.