«Ολα ήταν απολύτως εντάξει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνοντας την Τρίτη το τσεκάπ του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed. Κι ενώ η κατάσταση της υγείας του εκάστοτε προέδρου των ΗΠΑ δεν αποτελεί ποτέ αποκλειστικά προσωπική του υπόθεση, η αλήθεια είναι ότι για τον πρόεδρο Τραμπ που συμπληρώνει σε περίπου δύο εβδομάδες τα 80 του χρόνια, το ενδιαφέρον είναι πιο έντονο καθώς συχνά έχει εμφανιστεί με μώλωπες στα χέρια, πρήξιμο στα πόδια και στοιχεία που αφήνουν περιθώρια να αμφισβητήσει κανείς την καλή του υγεία. Το καθαρό πιστοποιητικό υγείας που λέει πως έλαβε από τους γιατρούς ο αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν περισσότερες λεπτομέρειες, επανέφερε στο προσκήνιο και τη συζήτηση γύρω από το πόσο αναλυτική οφείλει να είναι η ενημέρωση του Λευκού Οίκου για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ.

Γιατροί και συνεργάτες αποδίδουν κάποια από τα εμφανή προβλήματα του προέδρου Τραμπ στη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια που τον βασανίζει. Παράλληλα ερωτήματα προκαλούν συχνά και εικόνες έντονης κόπωσης σε επίσημες εμφανίσεις του. Δεν είναι λίγες οι φορές που φαίνεται να νυστάζει ή και να έχει αποκοιμηθεί σε κάποια εκδήλωση.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ίδιου και του προσωπικού του γιατρού ότι η υγεία του παραμένει εξαιρετική, η περιορισμένη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο εξακολουθεί να τροφοδοτεί εικασίες. Παρότι ύστερα από ιατρικούς ελέγχους συνήθως ακολουθεί δημόσια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του προέδρου, το πόσες λεπτομέρειες δημοσιοποιούνται εξαρτάται από τον Λευκό Οίκο.