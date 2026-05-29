«Τις προηγούμενες 16 φορές, αυτή η χώρα κατάφερε και νίκησε τον Εμπολα. Το ίδιο θα συμβεί και τη 17η φορά. Οφείλουμε, όμως, να δράσουμε άμεσα και να είμαστε ενωμένοι». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε, μέσω του λογαριασμού του στο Χ, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος μετέβη επειγόντως χθες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας έξαρσης του ιού με τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, που αγγίζουν ακόμη και το 50%.

Σημειώνεται πως από προχθές ο αριθμός των επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων του Εμπολα στη ΛΔ του Κονγκό είχε ξεπεράσει τα 1.000 και συνέχιζαν να αυξάνονται, με ρυθμό που ξεπερνά τις δυνατότητες του συστήματος υγείας της αφρικανικής χώρας, ενώ είχαν αναφερθεί και τα πρώτα στη γειτονική Ουγκάντα. Αυτός είναι και ο λόγος που, σε διαφορετικό μήνυμα, ο ΠΟΥ προανήγγειλε τη δραστική ενίσχυση των υπηρεσιών με υλικοτεχνική υποδομή, έτσι ώστε τα κρούσματα να διαγιγνώσκονται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, περιορίζοντας τις πιθανότητες διάδοσης του ιού.

Στις ΗΠΑ

Στο παραπάνω φόντο, ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει εξαιρετικά υψηλό τον κίνδυνο για όλες τις γειτονικές χώρες. Παρά δε το γεγονός ότι η απειλή είναι, για την ώρα, πολύ μικρή εκτός της Αφρικής, μια σειρά από χώρες έχουν αρχίσει να αυξάνουν το επίπεδο ετοιμότητας, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο στο έδαφός τους νοσούντων.

Ανάμεσά τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, οι οποίες έχουν έναν παραπάνω λόγο να ανησυχούν, καθώς σε δύο εβδομάδες θα ακουστεί το σφύριγμα για το εναρκτήριο λάκτισμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Κι αυτό διότι είναι οι δύο από τις τρεις διοργανώτριες (η άλλη είναι ο Καναδάς) που θα φιλοξενήσουν στο έδαφός τους αγώνες της εθνικής ομάδας του Κονγκό – 17 Ιουνίου στο Χιούστον, 23 Ιουνίου στη μεξικανική πόλη Ζαπόπαν και στις 27 του μήνα στην Ατλάντα – όπως και τους φιλάθλους που πρόκειται να τη συνοδεύσουν. «Δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την είσοδο στις ΗΠΑ κανενός κρούσματος Εμπολα», ξεκαθάρισε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Η στάση αυτή είναι σαφώς πιο αυστηρή σε σύγκριση με εκείνη που είχε τηρήσει η Ουάσιγκτον κατά την προηγούμενη έξαρση του ιού στη ΛΔ του Κονγκό, το 2014, όταν είχε δεχθεί να περιθάλψει ασθενείς σε 13 εξειδικευμένες μονάδες σε αμερικανικό έδαφος.

Μάλιστα, οι τρεις διοργανώτριες του Μουντιάλ εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση με την οποία συντονίζουν τις δράσεις τους, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφώνησε με εκείνη της Κένυας, προκειμένου να κατασκευαστεί εκεί μια ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση στην οποία θα μεταφέρονται όσοι αμερικανοί πολίτες διαπιστώνεται πως είναι φορείς του Εμπολα και θα τίθενται σε καραντίνα. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ένας πολίτης των ΗΠΑ διαγνώστηκε θετικός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας, μαζί με 5 ακόμη που είχαν εκτεθεί και θεωρήθηκαν ύποπτοι για να νοσήσουν.

Πρόληψη

Την ίδια στιγμή, τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Νοσημάτων (CDC) επέβαλαν περιορισμούς διάρκειας ενός μήνα στα ταξίδια όσων έχουν βρεθεί στο Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν τις προηγούμενες 21 μέρες. Απαγόρευση εισόδου 90 ημερών στην ίδια κατηγορία επέβαλε από την Τετάρτη και ο Καναδάς, ενώ το Μεξικό έχει προαναγγείλει καραντίνα 21 ημερών.

Από την πλευρά τους, τα ευρωπαϊκά ECDC, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την Τετάρτη, επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει πολύ χαμηλός για τους κατοίκους της Ευρώπης, παρακολουθούν ωστόσο στενά τις εξελίξεις και υπάρχει ετοιμότητα για άμεση ανάληψη δράσης.

Τι λένε οι ειδικοί: Ιδιαίτερα χαμηλός ο κίνδυνος εισαγωγής κρούσματος στην Ελλάδα

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η νέα έξαρση του ιού Εμπολα στην Αφρική, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Από το 1976, όταν ταυτοποιήθηκε ο ιός, δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα περιστατικό στη χώρα μας, ενώ ο κίνδυνος εισαγωγής κρούσματος εκτιμάται ως ιδιαίτερα χαμηλός.

Κάνοντας μία αναδρομή στο 2014, όταν είχε ξεσπάσει μεγάλη επιδημία του ιού Εμπολα στη Δυτική Αφρική, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα παρέμεινε ανεπηρέαστη, χωρίς να καταγραφεί κανένα κρούσμα.

Η επιδημία εκείνη διήρκεσε περίπου δύο χρόνια – με τον συναγερμό να λήγει επισήμως το 2016 – και στοίχισε τη ζωή σε περίπου 11.000 ανθρώπους στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

Οπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), παρά τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και τις μεγάλες διεθνείς αποστολές στις πληγείσες χώρες, στην Ευρώπη καταγράφηκαν ελάχιστα περιστατικά.

Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών αφορούσαν ευρωπαίους υγειονομικούς, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν ώστε να λάβουν τη βέλτιστη δυνατή ιατρική φροντίδα. Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές Αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και δεν υποτιμούν τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική ήπειρο.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το ECDC, η επιδημία φαίνεται να εντοπίστηκε σχετικά αργά, όταν ήδη είχαν καταγραφεί πολλά κρούσματα και θάνατοι. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η μετάδοση να συνεχιζόταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων και η γεωγραφική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερα από όσα καταγράφονται επίσημα.

Ακόμη όμως κι αν εντοπιζόταν εισαγόμενο κρούσμα Εμπολα εντός ευρωπαϊκών συνόρων, η Θ. Ψαλτοπούλου τονίζει ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί και τα μέσα ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και να απομονωθεί.

«Παράλληλα και όπως προβλέπει το εξίσου αυστηρό πρωτόκολλο που ισχύει στη χώρα μας, θα ακολουθούσε ιχνηλάτηση, ώστε να περιοριστεί κάθε πιθανότητα μετάδοσης».

Τα χαρακτηριστικά

Πάντως, η καθηγήτρια προσθέτει με νόημα ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον καθιστούσαν επικίνδυνο για την πυροδότηση μιας πανδημίας. «Ο ιός Εμπολα μεταδίδεται με στενή επαφή – όταν σωματικά υγρά μολυσμένου ατόμου έρθουν σε επαφή με βλεννογόνους όπως τα μάτια, η μύτη, το στόμα – και όχι αερογενώς όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον κορωνοϊό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμη κι αν ένα μολυσμένο άτομο βρισκόταν σε κλειστό χώρο, δεν θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό χωρίς να έχει προηγηθεί στενή επαφή».

Η ίδια όμως στέκεται και σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο: «Στην περίπτωση του ιού Εμπολα, πρέπει πρώτα να εμφανιστούν τα συμπτώματα ώστε κάποιος να είναι μεταδοτικός. Αντιθέτως, στην περίπτωση του SARS-CΟV-2 διαπιστώθηκε, ήδη από τους πρώτους μήνες εκείνης της πανδημίας, ότι μετέδιδαν τον ιό ακόμη και ασυμπτωματικοί ασθενείς.

Λαμβάνοντας συνεπώς κανείς υπόψη την ετοιμότητα και την οργάνωση των ευρωπαϊκών συστημάτων Υγείας, καθίσταται σαφές ότι οι πιθανότητες περιορίζονται ακόμη περισσότερο». Είναι πάντως σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τη νόσο του ιού Bundibugyo, που ευθύνεται για την εξελισσόμενη επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γεγονός που αποτελεί μία πρόκληση για τα υγειονομικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ECDC στην Ευρώπη έχει εγκριθεί μόνον ένα εμβόλιο κατά της νόσου του Εμπολα που προκαλείται από τον ιό Εμπολα Ζαΐρ. Εντούτοις «δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι θα παρείχε προστασία έναντι του ιού Bundibugyo».

Συνεπακόλουθα και υπό τα δεδομένα αυτά η θεραπεία συνίσταται κυρίως σε υποστηρικτική ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων της ενυδάτωσης, της συμπωματικής αγωγής και της αντιμετώπισης των επιπλοκών.