Ισχυρή κερδοφορία και το 2026 για τη Μοtor Oil καθώς ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης επιβεβαίωσε στους αναλυτές το guidance που είχε δώσει ο όμιλος τον περασμένο Μάρτιο.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο αναπληρωτής CEO Μοtor Oil είπε ότι «βλέπουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη διύλιση, τα περιθώρια να στηρίζονται από την περιορισμένη προσφορά των προϊόντων, ανθεκτική ζήτηση αλλά και συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά αργού» και συμπλήρωσε ότι η διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου παραμένει ανεπηρέαστη.

«Συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε προμήθειες περίπου για τον επόμενο μήνα, τέσσερις ως πέντε εβδομάδες μπροστά» όπως είπε. Και προσέθεσε ότι αποδεικνύοντας την επιχειρησιακής ευελιξία «έχουμε προμηθευτεί και παραλάβει οκτώ ως δέκα διαφορετικά είδη αργού κατά το δεύτερο τρίμηνο».

Ο Πέτρος Τζανετάκης τόνισε ότι πριν από την έναρξη του πολέμου οι προμήθειες σε αργό από το Ιράκ ήταν στο 74% και πλέον έχουν μηδενιστεί. Η Motor Oil όπως είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε αλλαγή του μείγματος των προϊόντων αργού που προμηθεύεται: «Δοκιμάσαμε συνθήκες που δεν φανταζόμασταν ότι θα δοκιμαζόμασταν ποτέ. Προμηθευτήκαμε αργό και από τις ΗΠΑ και από τη Βόρεια Θάλασσα και άλλα προϊόντα από τη Λιβύη».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή CEO του Ομίλου ακόμα και ύστερα από συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ «η ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα είναι σταδιακή διαδικασία, ενώ οι υποδομές διύλισης και φυσικού αερίου θα χρειαστούν χρόνο για να επανέλθουν πλήρως σε λειτουργία».

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, με αφορμή τη λήξη ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, ρωτήθηκε αν εξετάζεται η έκδοση νέου ομολόγου ή άλλων τρόπων αναχρηματοδότησης του είπε ότι ο όμιλος δεν έχει καταλήξει ακόμα και παρέπεμψε στη λύση απόφασης μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες.

«Πιστεύω ότι τα ευρωομόλογα και η παρουσία της Motor Oil στην αγορά ευρωομολόγων από το 2013-2014 ήταν πολύ υποστηρικτικά και χρήσιμα» υπογράμμισε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil.