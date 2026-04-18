Σε ναρκοπέδιο εξελίσσεται η διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβερνητική πλειοψηφία αφού, παρά τη θέση του Μεγάρου Μαξίμου και όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές από το βήμα της Βουλής, μια ομάδα άνω των 30 βουλευτών εκφράζει πλέον διαφωνίες και προβληματισμούς για τη «γραμμή».

Κατ’ αρχάς, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών στην Ολομέλεια την προσεχή Τετάρτη (22 Απριλίου) και τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μία εβδομάδα μετά, δεκάδες βουλευτές απαιτούν η ΚΟ να συγκληθεί πριν από τις ψηφοφορίες, ώστε οι 13 αναφερόμενοι στις δικογραφίες να τοποθετηθούν ενώπιον των συναδέλφων τους. Μάταια το Μαξίμου επιχειρεί να τους πείσει ότι η επιλεκτική άρση ασυλιών θα δημιουργήσει εντυπώσεις κι ότι καλύτερα να στείλουν όλοι το μήνυμα ότι δεν έχουν να κρύψουν κάτι αν ελεγχθούν.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ένας από τους 13 βουλευτές έπιασε τον Πρωθυπουργό προχθές στη Βουλή και του είπε ότι δεν θέλει να ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, επικαλούμενος την απουσία οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και θέτοντας και ζήτημα τιμής, καθώς έχει προϋπηρεσία στη Δικαιοσύνη (σας τον «φωτογράφισα» επαρκώς). Επιπλέον, παρέμβαση έκανε και ο Μάκης Βορίδης, δηλώνοντας «έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας, είναι παντελώς νομικά αστήρικτες». Το σημειώνω διότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές που αναφέρονται στον Βορίδη για ζητήματα νομικής φύσεως.

Τα ψηφοδέλτια του Οκτώβρη

Ενα ακόμη στοιχείο που έπιασαν οι κεραίες μου στα γαλάζια πηγαδάκια της Βουλής είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές θεωρούν περίπου δεδομένο ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Αυτή η προοπτική, βέβαια, αυξάνει τις πιέσεις που δέχεται ο Μητσοτάκης για το ζήτημα των άρσεων ασυλίας, αφού ουδείς είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για τα ψηφοδέλτια, αν δεν έχουν ως τότε «καθαρίσει» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι υποθέσεις όσων ελέγχονται. Το σενάριο του φθινοπώρου ενισχύθηκε περαιτέρω από την τοποθέτηση του Αδωνη Γεωργιάδη. «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο, όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες», δήλωσε, δίνοντας μια πρόγευση από το μελλοντικό κυβερνητικό επιχείρημα.

Τώρα μετανιώνουν για τα δικαστικά συμβούλια

Μια διάσταση που δεν πρέπει να περάσει κάτω από το ραντάρ αφορά τον Γιώργο Φλωρίδη. Διότι στα γαλάζια πηγαδάκια και τις φίλιες διαρροές οι κατηγορίες εναντίον του υπουργού Δικαιοσύνης δίνουν και παίρνουν, με αιχμή την περιβόητη «μεταρρύθμιση» που κατήργησε τα ενδιάμεσα δικαστικά συμβούλια και την οποία κατηγορούν ως «δικαστική παραφροσύνη». Καμιά φορά, βέβαια, η μνήμη έχει κενά… Την κατάργηση των δικαστικών συμβουλίων οι νεοδημοκράτες την έφεραν και την ψήφισαν με χέρια και με πόδια. Τον Φεβρουάριο του 2024, όταν πέρασε η «μεταρρύθμιση» αυτή από τη Βουλή, οι νεοδημοκράτες την υποστήριζαν σθεναρά, καταδικάζοντας τα δικαστικά συμβούλια ως εστίες καθυστέρησης και υποστηρίζοντας πως όλοι πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στο ακροατήριο. Να πω, βέβαια, πως προνόησαν τότε να κρατήσουν το προστατευτικό κέλυφος του δικαστικού συμβουλίου άθικτο για τους υπουργούς. Σύσσωμος ο νομικός κόσμος έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου τότε, προειδοποιώντας πως η κατάργηση των δικαστικών συμβουλίων και των βουλευμάτων αφαιρεί μια θεμελιώδη δικονομική εγγύηση και ότι στο στάδιο αυτό απαλλάσσεται περί το 35% των υποθέσεων. Τους έλεγαν ότι πρόκειται για ποινικό λαϊκισμό που θα προκαλέσει τσουβάλιασμα, αδικαιολόγητους διασυρμούς, ψυχολογική και οικονομική εξόντωση αθώων. Και οι κυβερνητικοί τούς χλεύαζαν επιδεικτικά, υποβαθμίζοντας τις προειδοποιήσεις σε «συντεχνιακές γκρίνιες». Τώρα που πλήττονται 13 βουλευτές δικοί τους, άλλαξαν γνώμη και τα φορτώνουν στον Φλωρίδη, λες και το ψήφισε μόνος του.

Νέα πρόκληση Ερντογάν για τη Δυτική Θράκη

Η Τουρκία θέλει «το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας» και απορρίπτει «μονομερείς και μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις που επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», δήλωσε χθες ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας. «Είπε ότι η βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλει στην ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων», γράφει η «Sabah» – με αναφορές του Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη». Επαναβεβαίωσε, δε, τη δέσμευση της Τουρκίας στον στόχο ένταξης στην ΕΕ, καλώντας παράλληλα το μπλοκ να ξεπεράσει αυτό που περιέγραψε ως «πρόβλημα κατεύθυνσης» και να παραμείνει πιστό στο ιδρυτικό του όραμα.

Ενα «χωριό εκπαίδευσης» στην Αγία Παρασκευή

Οπως χάζευα χθες στη Διαύγεια, το μάτι μου έπεσε τυχαία σε μια απόφαση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με την υπογραφή του Στέλιου Κουτνατζή, με την οποία αυξάνεται (για τρίτη φορά) ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης (Training Village Center) του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ. Του γνώριμού μας ΚΕΤΥΑΚ στο φρούριο της Αγίας Παρασκευής. Το Κέντρο Εκπαίδευσης έχει προϋπολογισμό 1.065.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Ενώ θα αποτελείται από τυποποιημένα μεταλλικά κοντέινερ συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ., με τις απαραίτητες διαμορφώσεις δικτύων κ.λπ., που θα παραδοθούν έως τις 30 Ιουνίου 2027. Είναι απορίας άξιο, βέβαια, σε τι ακριβώς θα εκπαιδεύει το ΚΕΤΥΑΚ. Θυμίζω ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις των στελεχών της ΑΔΑΕ στη δίκη για το Predator στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όταν πήγαν για έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ το 2022 δεν βρήκαν ούτε υπολογιστή στα γραφεία του. Σε ανύποπτο χρόνο, όμως, όλως τυχαίως, βρέθηκαν στο κλειστό και φυλασσόμενο πάρκινγκ του αυτοκίνητα των εταιρειών των καταδικασμένων για τις υποκλοπές…