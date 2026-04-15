Ο πρόεδρος Τραμπ πυρπολεί τον συνασπισμό των διαφορετικών ομάδων ψηφοφόρων που τον έκανε πρόεδρο, φαινομενικά αγνοώντας – ή απλώς αδιαφορώντας – για το βάθος της δυσαρέσκειας που διαπερνά το κίνημά του, το κίνημα Make America Great Again, στο οποίο έχει ξεσπάσει εμφύλιος.

Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με την πιο αλλοπρόσαλλη συμμαχία στη σύγχρονη πολιτική των ΗΠΑ – ένα μείγμα από φανατικούς οπαδούς του MAGA, χρήστες κρυπτονομισμάτων, μη λευκούς άνδρες, οπαδούς θεωριών που αποθεώνουν τους «παραδοσιακούς ρόλους» των φύλων, αντιπολεμικούς λαϊκιστές και ακραίους χριστιανούς που λατρεύουν τους πολιτισμικούς πολέμους, εξηγεί η ιστοσελίδα Axios. Το ερώτημα είναι εάν αυτός ο αλλόκοτος συνασπισμός μπορεί να ανασυγκροτηθεί, τώρα που φαίνεται πως οι ίδιες οι πράξεις και τα λόγια του προέδρου Τραμπ τον διαλύουν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο αμερικανός πρόεδρος έχει δοκιμάσει την αφοσίωση της χριστιανικής βάσης του MAGA με απανωτές προκλήσεις. Το Πάσχα απείλησε να βομβαρδίσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν σε μια ανάρτηση γεμάτη βωμολοχίες στο Truth Social, την οποία έκλεισε με «Δόξα τω Αλλάχ». Λίγο μετά απείλησε το Ιράν ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» – προκαλώντας αηδία σε μερικούς από τους στενότερους πρώην συμμάχους του.

Την Κυριακή το βράδυ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ – τον πρώτο ποντίφικα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ – χαρακτηρίζοντάς τον «ΑΔΥΝΑΜΟ στο έγκλημα και απαίσιο για την εξωτερική πολιτική», έξαλλος που ο Λέων καταδίκασε τις απειλές του κατά του λαού του Ιράν.

Μέσα σε μια ώρα, ο Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, ως φιγούρα που θυμίζει τον Χριστό – κάποιοι από τους οπαδούς του τον κατηγόρησαν για βλασφημία, ακόμη και δαιμονισμό! Η ανάρτηση κατέβηκε λίγο μετά. Χθες επανήλθε στις επιθέσεις στον Πάπα, λέγοντας ότι «δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στο Ιράν».

Οι Καθολικοί, που αποτελούν περίπου το 1/5 του πληθυσμού των ΗΠΑ, είναι το πιο ισχυρό θρησκευτικό μπλοκ της Αμερικής.

Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα – ο οποίος είναι πολύ πιο δημοφιλής από αυτόν – θα μπορούσαν να αποδειχθούν αυτοκαταστροφικές στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Χθες, κάνοντας τα πράγματα μάλλον χειρότερα, παρενέβη στο θέμα και ο αντιπρόεδρος Βανς, ο οποίος προέτρεψε τον ποντίφικα «να ασχολείται μόνο με ζητήματα ηθικής και όχι με την αμερικανική πολιτική».

«Είμαστε εκτός εαυτού» δήλωσε στη «Wall Street Journal» o Τζον Γεπ, διευθύνων σύμβουλος των «Καθολικών για τους Καθολικούς», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διατηρεί στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση. «Αισθανόμαστε θλίψη διότι πραγματικά μας μπερδεύει αυτός ο πρόεδρος – οι Καθολικοί του έδωσαν τόσες πολλές ψήφους, και όμως αντιμετωπίζει την πίστη μας με τέτοια ασέβεια».

Και δεν είναι μόνο οι Χριστιανοί. Τον τελευταίο καιρό ο Τραμπ έχει επιτεθεί στις πιο ισχυρές φωνές στο οικοσύστημα «Πρώτα η Αμερική», λόγω της κριτικής τους στον πόλεμο στο Ιράν. Οσο για τη γενιά νέων, μη παραδοσιακών ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών που προσέλκυσε η εκστρατεία του Τραμπ το 2024, παίρνουν αποστάσεις λόγω του πολέμου του Ιράν, των αρχείων Επστιν και της ύποπτης οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με τις ανακοινώσεις του προέδρου. Επίσης, ενώ ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα ως «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων» και η βιομηχανία διέθεσε εκατομμύρια στην προεκλογική του εκστρατεία, με μια σειρά κινήσεών του βρέθηκε απέναντί της.

Την ίδια στιγμή οι πολιτικές του πλήττουν την αγροτική εκλογική του βάση από κάθε κατεύθυνση – δασμοί που μείωσαν τα περιθώρια κέρδους, απελάσεις που μείωσαν το αγροτικό εργατικό δυναμικό, εμπορικές εντάσεις με την Κίνα που οδήγησαν σε πτώση τις τιμές της σόγιας και τώρα ένας πόλεμος με το Ιράν που έχει εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων.

Τέλος, κανείς δεν ξεχνά ότι ο Τραμπ σημείωσε εξαιρετικά αποτελέσματα με τους ισπανόφωνους αλλά και τους μαύρους άνδρες ψηφοφόρους το 2024, με βάση το οικονομικό του μήνυμα.

Η βαθιά απαισιοδοξία για την οικονομία των ΗΠΑ έχει γρήγορα διαλύσει αυτά τα κέρδη, με κάθε δημοσκόπηση να δείχνει πτώση της δημοφιλίας του Τραμπ. Για παράδειγμα, έχει πέσει στο 22% των ισπανόφωνων ενώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πτυχία πανεπιστημίου – που αποτέλεσε την ραχοκοκαλιά του κινήματός του: έχει μετατοπιστεί από +36 στην αρχή της θητείας του σε -4, μια πτώση 40 μονάδων.

«Ο συνασπισμός που οδήγησε στην εκλογή Τραμπ είναι εντελώς διασπασμένος και διαλυμένος» δήλωσε η συντηρητική παρουσιάστρια Μέγκιν Κέλι. «Το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιον έχασε ο Τραμπ. Το ερώτημα είναι ποιος του απομένει».