Το νέο πολιτικό ζήτημα που έχει προκύψει για την κυβέρνηση είναι ο σάλος γύρω από το βιογραφικό και τον παλαιότερο διορισμό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (και στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη παλαιόθεν) Μακάριου Λαζαρίδη. Η αντιπολίτευση έχει περάσει σύσσωμη στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον υφυπουργό για παράνομο διορισμό και εξαπάτηση του Δημοσίου, με το Μέγαρο Μαξίμου να καλείται να διαχειριστεί άλλο ένα πλήγμα στο αφήγημα της «αριστείας». Στο επίκεντρο της θύελλας βρίσκεται η πρόσληψη του Λαζαρίδη τον Ιανουάριο του 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στη θέση του «ειδικού επιστήμονα». Σύμφωνα με τον νόμο, η συγκεκριμένη θέση προϋποθέτει πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Ωστόσο, όπως αναδεικνύεται και από τις έρευνες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Λαζαρίδης διέθετε βεβαίωση σπουδών από το College of Southeastern Europe. Το συγκεκριμένο ίδρυμα λειτουργούσε τότε ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, πράγμα που σημαίνει ότι ο τίτλος του δεν είχε ακαδημαϊκή αναγνώριση – εν τω μεταξύ αργότερα το ίδιο ίδρυμα απεδείχθη πως δεν είχε πιστοποίηση και ο ιδιοκτήτης του καταδικάστηκε για απάτη. Πολιτικά, ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι ο Λαζαρίδης αμειβόταν με χρήματα του Δημοσίου ως «ειδικός επιστήμονας», ενώ νομικά η βαθμίδα εκπαίδευσής του ήταν αντίστοιχη του αποφοίτου Λυκείου.

Συνέχεια στη Βουλή

Αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, η δημόσια απάντηση του νέου υφυπουργού έριξε λάδι στη φωτιά. Ο Λαζαρίδης υποστήριξε πως ο ίδιος κατέθεσε τα χαρτιά του με ειλικρίνεια και, εάν τα προσόντα του δεν επαρκούσαν, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τις κρατικές υπηρεσίες που ενέκριναν τότε την πρόσληψή του. Φταίνε αυτοί που τα δέχτηκαν, δηλαδή. Ενώ άρχισε κι ένα μπαράζ τσακωμών και επιθετικών σχολιασμών στα κοινωνικά δίκτυα. Οι αντιδράσεις ήταν, λοιπόν, ανάλογες. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «κυβέρνηση της φαυλότητας και της διαφθοράς», ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατέθεσε αίτηση στη Βουλή για την προσκόμιση των τίτλων σπουδών του Λαζαρίδη, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης ετοίμασε αναφορά προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ζητώντας έλεγχο για πιθανή παράνομη μισθοδοσία και ψευδείς δηλώσεις.

Στρίβειν διά της αξιοποίησης

Εκτός από τα πολιτικά απόνερα που θα συνεχίσουν να προκαλούν οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να πλήττεται από τον πονοκέφαλο των υποκλοπών. Από τη μια μεριά, τα «γαλάζια» στελέχη και ο επικοινωνιακός μηχανισμός έχουν πάρει γραμμή αντεπίθεσης σε κάθε αποκάλυψη που συνδέει τους καταδικασμένους ιδιώτες της Intellexa και του Predator με την κυβέρνηση και τις κρατικές υπηρεσίες. Από την άλλη, τρέχει και το δικαστικό κομμάτι της, παρά την επιχείρηση διαφυγής διά της παραγραφής των αδικημάτων. Μαθαίνω δε ότι σε συσκέψεις στο Μαξίμου θεωρούν ορόσημο τη 16η Απριλίου, την ημέρα της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου. Γιατί; Διότι φοβούνται (βασίμως) ότι, εκτός από εντάσεις, η ημέρα εκείνη θα προκαλέσει και τις ανακοινώσεις νέων μηνύσεων. Πώς το χειρίζονται το θέμα; Ανάλογα με την περίπτωση, φυσικά. Αλλά θα σας δώσω ένα απολύτως επιβεβαιωμένο παράδειγμα: εάν τυχόν δείτε μέσα στο επόμενο διάστημα κάποια θετική ανακοίνωση για ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν έχει αξιοποιηθεί πουθενά ως σήμερα, παρά τις συγκινητικές προσπάθειές του και την ηχηρή μεταγραφή του στη ΝΔ, να ξέρετε ότι αυτό θα συμβεί επειδή ο εν λόγω συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των στόχων των υποκλοπών με το Predator. Και κυκλοφορεί στην «πιάτσα» εδώ και 2-3 βδομάδες δηλώνοντας έτοιμος να κάνει μήνυση.

Με τον φόβο του Σαμαρά

Σε συνέχεια όσων σας γράφω για τη συζήτηση της Πέμπτης, ένας από τους ειδικότερους φόβους στο Μαξίμου είναι – προφανώς – η πιθανότητα να παρέμβει σε αυτήν ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι σας θυμίζω πως, παρότι πρόκειται για μια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, ο Σαμαράς θα έχει το δικαίωμα να λάβει τον λόγο με τα προνόμια που δίνει ο Κανονισμός της Βουλής στους πρώην πρωθυπουργούς. Εάν συμβεί αυτό οι «μαξιμιλιανοί» φοβούνται ότι η τοποθέτησή του για τις υποκλοπές θα είναι κάτι σαν μπουρλότο στην αίθουσα της Ολομέλειας. Οποιαδήποτε παρέμβαση Σαμαρά έχει, ούτως ή άλλως, ειδικό θεσμικό βάρος καθώς είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που παρακολουθούνταν ταυτόχρονα από το Predator και από την ΕΥΠ. Είναι λογικός ο φόβους τους, άρα. Να πούμε, πάντως, πως ο Σαμαράς δεν έχει επιβεβαιώσει τις προθέσεις του. Κι ούτε θα το κάνει. Κάθε κίνηση θα ανακοινώνεται όταν συμβαίνει, λένε άνθρωποι του κύκλου του. Και αυτές τις τελευταίες ημέρες, που τις πέρασε στην Πύλο και στο Ναύπλιο, δέχτηκε πολλά σχόλια από πολίτες που τον ρωτούσαν για τα σχέδιά του. Ηταν ευγενής και καλοδιάθετος, αλλά «σφίγγα». Δεν του έβγαλαν λέξη.