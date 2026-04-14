Με φόντο τις νέες προκλητικές δηλώσεις από πλευράς Αγκυρας, η Αθήνα εξέπεμψε εκ νέου καθαρό μήνυμα πως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της εξωτερικής της πολιτικής «δεν δέχεται υποδείξεις», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως δεν οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Η σκληρή ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών ήρθε στον απόηχο των όσων δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, ο οποίος, μιλώντας για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, επανέλαβε τα περί «στόχου περικύκλωσης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για συνεργασία που δεν φέρνει περισσότερη ασφάλεια αλλά περισσότερα προβλήματα και πόλεμο.

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτή η επιδίωξη μιας τέτοιας συνεργασίας ποιο στρατηγικό σκοπό εξυπηρετεί δεν μπορούν καν να μου εξηγήσουν. Πιθανόν αποτελεί επιβολή στην κυβέρνηση κατόπιν διαταγής. Θα σταματήσω εδώ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, με την Αθήνα να απαντά ακαριαία πως «τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων».

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε, επιπλέον, σαφές πως «η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα», με την ελληνική πλευρά να διαμηνύει – υπενθυμίζοντας το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου διατυπώνονται οι τουρκικές προκλήσεις – πως «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας». Η Αθήνα επεσήμανε, επίσης, απαντώντας στις «υποδείξεις Φιντάν» πως η χώρα μας ως κράτος – μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και ως αιρετό μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Ανησυχία και για την παρουσία των ΗΠΑ

Την ανησυχία της Αγκυρας για τις συμμαχίες στην περιοχή και τον ολοένα και πιο αναβαθμισμένο ρόλο της Αθήνας στη γεωπολιτική σκακιέρα φαίνεται πως εντείνουν τα σενάρια που θέλουν την Ουάσιγκτον να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακίνησης αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ οι οποίες δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν (όπως η Ισπανία και η Γερμανία) προς χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ που υπήρξαν περισσότερο συνεργάσιμες (όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα).

Σε πρόσφατο δημοσίευμα της «WSJ» έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης, επεξεργάζεται ήδη το εν λόγω σχέδιο «επιβολής κυρώσεων» σε συμμάχους, το οποίο ναι μεν βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο επιβραβεύει αναμφίβολα τις πιο υποστηρικτικές χώρες της νατοϊκής συμμαχίας μέσω της αύξησης αμερικανικών στρατευμάτων στα εδάφη τους, εξέλιξη που οδηγεί ευθέως και σε αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο.

Πέραν αυτού, ως επιβράβευση θα μπορούσε να εκληφθεί και η οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, σε περίπτωση που σε αυτές αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτών, την ώρα που προκύπτει και το αυτονόητο όφελος της αποτροπής της επιρροής άλλων δυνάμεων – όπως είναι η Ρωσία – στην ευρύτερη περιοχή.

Το συγκεκριμένο σχέδιο «τιμωρίας απρόθυμων συμμάχων» που δείχνει να επιβραβεύει την Ελλάδα και το οποίο έχει ήδη συζητηθεί, σύμφωνα με τη «WSJ», σε υψηλό επίπεδο στον Λευκό Οίκο, επισήμως δεν έχει τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προσώρας στο τραπέζι κάτι σχετικό.

Αρμόδιες πηγές από την Αθήνα διαβεβαιώνουν πως ούτε μας έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής αλλά ούτε και προβλέπεται σύντομα να τεθεί, παρότι είναι σαφές πως εφόσον ανοίξει μια τέτοιου είδους συζήτηση σε επίπεδο ελληνοαμερικανικού διαλόγου, αυτή θα αφορά πιθανότατα ενισχυμένη παρουσία αμερικανών στρατιωτών, με τις ίδιες πηγές να εκτιμούν πως δεν πρόκειται για «προχωρημένο σχεδιασμό» αλλά μάλλον για προειδοποιητικά «καμπανάκια» που χτυπάει ο πρόεδρος Τραμπ προς τη Συμμαχία, παράλληλα με την εκτόξευση απειλών για απόσυρση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.