«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών! Απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί να αρνηθούν τις νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους. Αυτό είναι το αληθινό μήνυμα Αγάπης και Αγώνα του φετινού Πάσχα. Χρόνια πολλά!». Η εορταστική παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα αξίζει να καταγραφεί στα πρακτικά γιατί επιβεβαιώνει πως η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.

Επίσκεψη

Το Σάββατο του Λαζάρου ανέλαβε υπουργικά καθήκοντα. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα ξημερώματα έκανε επιτόπια αυτοψία στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Εκεί άκουσε ότι είναι ο πρώτος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέπτεται τους εμπόρους της συμπρωτεύουσας. Λογικό, πάντως. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κυνηγήσει τον σταυρό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Οπότε, από πού θα ξεκινούσε τις πιο παραδοσιακές για κάθε υπουργό πολιτευτή εξορμήσεις;

Ενθουσιασμός

«Η Ουγγαρία διάλεξε την Ευρώπη», έγραψε στα σόσιαλ μίντια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μόλις 17 λεπτά αφότου ο Ορμπαν παραδέχθηκε την ήττα του. Ο ενθουσιασμός της (τον οποίο φανέρωσε και η ταχύτητα με την οποία έσπευσε να σχολιάσει το εκλογικό αποτέλεσμα) είναι λογικός. Ο ηττημένος υπήρξε για χρόνια από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της. Αμφισβητούσε συνέχεια την ατζέντα της, ενώ το κόμμα του είχε τυπώσει μέχρι και προεκλογικές αφίσες με τη φωτογραφία της δίπλα στου Μαγιάρ για να κατηγορήσει τον τελευταίο ότι είναι «μαριονέτα» της.

Ιησούς

Μόλις ο Πάπας Λέων ζήτησε να – sic – μπει τέλος στην ειδωλολατρία του Εγώ, του χρήματος και στον πόλεμο, ο Τραμπ άρχισε να επιτίθεται στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εκτός από τις διάφορες ειρωνείες στους δημοσιογράφους και τα κατεβατά στο Truth Social, ανέβασε κι ένα επεξεργασμένο με AI πορτρέτο του στο οποίο απεικονίζεται ως Ιησούς (με θεραπευτικό άγγιγμα και πορτοκαλί κώμη, φυσικά). Ο πλανητάρχης έχει ξεκάθαρα πάθει Μαντόνα: δηλώνει ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος μέχρι να γίνει τόσο διάσημος όσο ο Θεός.