Επιτέλους, είχαμε και μια όμορφη πασχαλιάτικη είδηση! Οι Ούγγροι εξευτέλισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως τον αντιπρόεδρό του Τζ. Ντ. Βανς, αποδεικνύοντας ότι ο τραμπισμός και οι παραφυάδες του δεν είναι εύκολο να εγκατασταθούν μόνιμα σε δημοκρατίες.

Δυστυχώς, η ευχάριστη είδηση δεν ακυρώνει την παράδοξη και επικίνδυνη πραγματικότητα στην οποία ζούμε: οι ακροδεξιές κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν κηρύξει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνες τους εναντίον όλου του υπόλοιπου κόσμου. Λίβανος και Ιράν ζουν πραγματικό πόλεμο, οι υπόλοιπες χώρες οικονομικό.

Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου απαιτούν με θράσος από την Ένωση να τους συμπαρασταθεί, προβάλλοντας ως σκιάχτρο τον Βλαδίμηρο Πούτιν στους Βόρειους, την πυρηνική δύναμη του Ισραήλ στους Νότιους – γιατί τι άλλο άραγε εννοεί ο Νετανιάχου όταν απειλεί τον Πέδρο Σάντσεθ ότι «θα πληρώσει» επειδή «συκοφάντησε τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο»; Πώς αλλιώς μπορεί να κάνει την Ισπανία «να πληρώσει»;

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονόμασε ειλικρινέστατα το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, οικοδομεί νέο υπόγειο πολεμικό στρατηγείο στον Λευκό Οίκο, έχει υπουργό Πολέμου τύπο γεμάτο τατουάζ με σταυρούς και όπλα – σαν κάθε τυπικό νεοναζί skinhead. Κήρυξε πέρυσι οικονομικό πόλεμο εναντίον όλου του υπόλοιπου πλανήτη, έκανε επίδειξη δύναμης με αεροσκάφη που έκαναν τον γύρο του κόσμου για να βομβαρδίσουν το Ιράν, με πειρατικές επιδρομές παράστησε πως εξοντώνει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Τώρα μετέφερε τις μισές ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και τον Ινδικό, προσποιούμενος πάντα ότι δεν κάνει πόλεμος αλλά «ειδική επιχείρηση», όπως ακριβώς ο Βλαδίμηρος Πούτιν στην Ουκρανία.

Το πασχαλιάτικο μήνυμά του ήταν εξύβριση και απειλές κατά του Πάπα – ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν «πουλάει τρέλα», δεν παριστάνει τον απρόβλεπτο: είναι παρανοϊκός, αισθάνεται θεός, θέλει να επιβάλει τη βούλησή του στον πλανήτη. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν είναι καλύτερος: ζωσμένος με πυρηνικά, απειλεί να κάνει στη Μέση Ανατολή ότι έκαναν προ εικοσαετίας οι «μάρτυρες» που έστελναν Χαμάς και Χετζμπολάχ στο Ισραήλ.

Η δημοκρατική συντριπτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ επί του καθεστώτος Όρμπαν προσφέρει στην Ένωση μεγαλύτερη ενότητα στην αντιμετώπιση των μέγιστων κινδύνων. Δεν λύνει το πρόβλημα του Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου που έχουν ξεκινήσει Τραμπ – Νετανιάχου αλλά αποτελεί χαμόγελο στο πένθος, αισιόδοξη ακτίνα φωτός στο σκοτάδι.

Στη χώρα μας, ο τραμπισμός βρίσκεται μέσα στην κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πολύ καλά, τους ξέρουμε έναν-έναν. Δεν κρύβονται, επίδειξη κάνουν για να λάβουν το παρανοϊκό χρίσμα. Και στην αντιπολίτευση περισσεύουν επίσης, Δεξιά και Αριστερά. Μήπως ήρθε καιρός να βάλουν, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι αντιτραμπικοί πολιτικοί μας, νερό στο εξουσιαστικό κρασί τους;