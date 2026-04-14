«Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα».

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο άκουσμα της είδησης της απόλυσης του προπονητή των Μιλγουόκι Ντοκ Ρίβερς.

«Εχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του.

Ωστόσο δεν είχα ακούσει αυτή την είδηση. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Greek Freak για την απόλυση του προπονητή του.

Ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το αν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του ως μέλος των Μπακς είπε: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πλέον από εμένα. Θα δούμε. Μέχρι να φτάσουμε τον Οκτώβριο είναι 7-8 μήνες. Είναι πολύς καιρός.

Αλλά για να υπογράψεις ένα μεγάλο συμβόλαιο κάποιος πρέπει να σου το προσφέρει αυτό. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου.

Ελπίζω ότι οι Μπακς με θέλουν εδώ, γιατί όχι; Αλλά αν δεν το κάνουν; Εντάξει».

Αιχμές

Οι Μπακς τελείωσαν τη σεζόν με ήττα 126-106 από τους Σίξερς και για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια έμειναν εκτός πλέι οφ απολύοντας τον προπονητή τους.

Φυσικά θα πρέπει να τον πληρώσουν και για την επόμενη σεζόν καθώς ο 64χρονος τεχνικός είχε υπογράψει κλειστό συμβόλαιο.

Ο Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ της ομάδας και του παίκτη και έφερε παράδειγμα την οικογένειά του.

«Πάντα έδινα μεγάλη σημασία στην επικοινωνία. Είμαι δέκα χρόνια με τη γυναίκα μου, έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και νομίζω ότι έχουμε μια απίστευτη οικογένεια.

Αγαπάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, και ο λόγος είναι ότι επικοινωνούμε μεταξύ μας.

Γι’ αυτό είμαστε τόσο δεμένοι. Λέμε πάντα την αλήθεια. Ακόμα και όταν μαλώνουμε, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση για τη συγκεκριμένη στιγμή.

Δεν αφήνεις τα πράγματα να χρονοτριβούν. Πάντα ήμουν ανοιχτός, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Δεν μπορεί να πάει προς τη μία μόνο», είπε, αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές για την αντιμετώπιση που έχει πλέον από τους Μπακς.

Τα πλέι οφ του ΝΒΑ

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play-offs:

Στην Ανατολή:

Πίστονς – (Σίξερς ή Μάτζικ, ή Χόρνετς ή Χιτ)

Σέλτικς – (Σίξερς ή Μάτζικ)

Νικς – Χοκς

Καβαλίερς – Ράπτορς

Στη Δύση:

Θάντερ – (Σανς ή Μπλέιζερς, ή Κλίπερς ή Γουόριορς)

Σπερς – (Σανς ή Μπλέιζερς)

Νάγκετς – Τίμπεργουλβς

Λέικερς – Ρόκετς

Πρώτα φυσικά θα διεξαχθούν τα play-in όπου στην Ανατολή θα παίξουν Σίξερς – Μάτζικ (ο νικητής θα παίξει με τους Σέλτικς στα play-offs) και Χόρνετς – Χιτ (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σίξερς – Μάτζικ, για την τελευταία θέση στα play-offs).

Ενώ στη Δύση θα παίξουν: Σανς – Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με Σπερς στα play-offs) και Κλίπερς – Γουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς – Μπλέιζερς για την τελευταία θέση στα play-offs).